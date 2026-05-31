Im Juni: Lidl macht 100 Produkte österreichweit billiger

Lidl Österreich startet eine Sommeraktion und macht im Rahmen dieser "100 Artikel quer durch alle Sortimentsbereiche" billiger. Konkret schenkt man den Kunden auf diese Produkte die Mehrwertsteuer, so der Diskonter.

Während die Regierung die Mehrwertsteuer ab 1. Juli auf ausgewählte Grundnahrungsmittel halbiert – alles dazu hier: Ab Juli: Diese Lebensmittel werden in Österreich günstiger -, schraubt man bei Lidl Österreich im Juni bereits an der Mehrwertsteuer. Bei 100 Artikeln „quer durch alle Sortimentsbereiche“ schenkt man diese den Kunden nämlich bis 30. Juni 2026 österreichweit. „Damit wird der Einkauf in der heißen Jahreszeit für alle spürbar leistbarer“, weiß der Diskonter.

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Rabatte werden „zu 100 Prozent“ von Lidl selbst übernommen

Welche Produkte dabei im Preis gesenkt werden, soll in den Geschäften ebenfalls klar ersichtlich sein. „Alle preisgesenkten Artikel sind direkt auf den Preisschildern gekennzeichnet und somit für die Kund:innen in den Filialen sofort erkennbar“, heißt es seitens Lidl Österreich dazu. Dem Diskonter ist dabei wichtig zu betonen, dass die Preissenkungen nicht auf Kosten der Lieferanten oder der Qualität gehen würden: „Die Kosten für die Rabatte übernimmt Lidl Österreich zu 100 Prozent und verzichtet dafür auf Marge.“ Eine Auswahl jener Artikel, die im Preis gesenkt werden, findet ihr in der folgenden Infobox.