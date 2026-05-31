Schlag gegen islamistischen Extremismus: 6 Festnahmen in Österreich

Insgesamt sind so in den vergangenen Wochen sechs Personen im Auftrag der Staatsanwaltschaften festgenommen und 14 Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Darüber hinaus hat der Verfassungsschutz bewusst Präventivmaßnahmen durch Gefährderansprachen bzw. Meldeverpflichtungen gesetzt. Innenminister Gerhard Karner betont nun: „Der Kampf gegen den islamistischen Extremismus zählt zu den absoluten Schwerpunkten der sicherheitspolizeilichen Arbeit. In den vergangenen Wochen wurden daher einmal mehr zahlreiche Maßnahmen gesetzt. Extremisten werden mit allem Nachdruck zum Schutz unserer Demokratie bekämpft.“

„Kampf gegen Extremismus und Terrorismus hat für uns oberste Priorität“

Justizministerin Anna Sporrer weiß: „Der Kampf gegen Extremismus und Terrorismus hat für uns oberste Priorität. Der ‚Joint Action Day‘‘ zeigt dabei deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Justizanstalten, Staatsanwaltschaften und den Sicherheitsbehörden ist.“ Für Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, zeige der Schwerpunktmonat, „wie moderner Staatsschutz in der Praxis funktioniert“. Für DSN-Direktorin Sylvia Mayer sind Aktionen wie diese „ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den islamistischen Extremismus und Terrorismus, bei dem wir nicht zuletzt aufgrund der beschleunigten Online-Radikalisierung eine steigende Tendenz erkennen“.

Zahlreiche Beweismittel sichergestellt

Die Maßnahmen wurden dabei seit Mitte April, vor allem auch in Vorbereitung auf den sicheren Ablauf des Eurovision Song Contests, getroffen. Dazu wurden über 140 Meldeverpflichtungen, mehr als 40 Gefährderansprachen sowie über 15 Sicherheitsdialoge durchgeführt. Den Schwerpunkt hierfür hat man im Raum Niederösterreich und Wien gesetzt. Im Mai hat man dann im Rahmen eines Schwerpunktmonats 14 Hausdurchsuchungen durchgeführt und dabei zahlreiche Beweismittel sichergestellt – darunter Handys, Datenträger und Laptops sowie Klapp- und Kampfmesser, Schriftstücke und einschlägige Kleidung.

Diese Personen wurden festgenommen

Die Festgenommenen teilen sich in fünf männliche Personen zwischen 14 und 45 Jahren und einer Jugendlichen im Alter von 16 Jahren auf. Sie werden allesamt verdächtigt, Straftaten im Zusammenhang mit islamistischem Extremismus und Terrorismus in Österreich begangen zu haben – beispielsweise durch eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der Aufforderung zu terroristischen Straftaten, der Verbreitung von IS-Propaganda und der Gutheißung von terroristischen Straftaten. Für sie alle gilt freilich die Unschuldsvermutung.

Auch in Justizanstalten wurden Maßnahmen durchgeführt

Zum Abschluss des Aktionsmonats hat es am 27. Mai 2026 dann noch einen bundesweiten „Joint Action Day“ gegeben. An diesem Tag konnten schließlich drei Festnahmeanordnungen und sechs Hausdurchsuchungen vollzogen werden. Zudem wurden zehn Gefährderansprachen und drei Sicherheitsdialoge durchgeführt. Gleichzeitig wurden auch in den Justizanstalten Maßnahmen durchgeführt – in Form von Haftraumdurchsuchungen. Im Einsatz standen im Schwerpunktmonat etwa Beamte der DSN, aller LSE, des Einsatzkommandos Cobra sowie Kräfte der Landespolizeidirektionen.