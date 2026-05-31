„Kurz aber heftig“: Erste Hagelgewitter über Teile Österreichs gezogen

Am Sonntag, 31. Mai 2026, sind für ganz Österreich stellenweise kräftige Gewitter angekündigt. Die ersten sind auch schon durch das Land gezogen und haben teils Hagel, Starkregen und Sturmböen gebracht.

„Kurz aber heftig.“ So bezeichnet ein Anwohner jenes Gewitter, das vor kurzem über Markt Allhau (Bezirk Oberwart, Burgenland) hinweggezogen ist gegenüber 5 Minuten. Dementsprechend stark sei auch der Wind gegangen. Gleichzeitig hat es, wie Fotos zeigen, die er der Redaktion zur Verfügung gestellt hat, auch gehagelt. Von ganz kleinem Hagel berichten auch Steirer – etwa aus Gleisdorf.

©Nico Leitner In Markt Allhau im Burgenland hat es bereits gehagelt.

Starke Gewitter auch in der Steiermark

Die erste Gewitterwelle hat auch Starkregen und stärkeren Wind etwa in Graz gebracht, wie 5 Minuten-Leser berichten. Das kurze, aber intensive Gewitter mit zahlreichen Blitzen hat in Graz nicht nur für Warnstufe Rot der österreichischen Unwetterzentrale gesorgt sondern auch dafür, dass die Schloßbergbahn still gestanden ist. „Aufgrund des starken Gewitters“, teilt die Holding Graz dazu auf der Website mit. Alles dazu auch hier: Starkes Gewitter legt Grazer Schloßbergbahn lahm.

©5 Minuten | Das Gewitter ist auch über die steirische Landeshauptstadt hinweggezogen. ©hartberg.4lima.de | Auch über Hartberg ist die Starkregenfront offensichtlich hinweggezogen.

Wo aktuell Gewitter in Österreich „unterwegs“ sind

Wie die österreichische Unwetterzentrale auf Facebook schreibt, gehen aktuell „besonders vom Salzburger Land bis ins Waldviertel, in der südlichen Steiermark sowie im Südburgenland starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen nieder“. In den nächsten Stunden ist wohl auch weiterhin noch mit Gewitteraktivität in Österreich zu rechnen. Alles dazu auch hier: Gewitterwarnung für ganz Österreich: Was uns heute erwartet.