Neue Uber-Funktion in Österreich: So funktioniert die Audioaufnahme

Bei Uber gibt es in Österreich seit kurzem eine neue Sicherheitsfunktion: die Audioaufzeichnung. Diese soll für zusätzlichen Schutz und ein höheres Sicherheitsgefühl sorgen.

Die Funktion wird für Uber-Nutzer in Österreich aktuell schrittweise eingeführt. Damit kann man während einer Fahrt eine Audioaufnahme direkt in der App starten und nach der Fahrt entscheiden, ob man die Aufzeichnung im Falle eines Vorfalls mit Uber teilen möchte, heißt es seitens des Unternehmens.

So kannst du die neue Uber-Funktion nutzen

Die neue Funktion kann dabei flexibel vor oder während der Fahrt über das blaue Schild (Sicherheitscenter) aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die eigentliche Aufnahme während der Fahrt nur noch manuell gestartet werden. Wird die Funktion bereits vor Fahrtbeginn aktiviert, wird der jeweilige Fahrer informiert, dass die Fahrt unter Umständen aufgezeichnet wird.

Uber: Sicherheit der Nutzer hat „höchste Priorität“

Martin Essl, General Manager von Uber in Österreich, betont, dass die Sicherheit der Nutzer „höchste Priorität“ habe, weshalb man auch kontinuierlich nach Möglichkeiten suche, dass sich Fahrgäste auf ihren Fahrten sicherer und besser unterstützt fühlen würden. Und: „Besonders wichtig ist uns dabei die Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben: Die Funktion gibt den Fahrgästen die volle Kontrolle und hilft uns gleichzeitig dabei, nach einem sicherheitsrelevanten Vorfall die bestmögliche Aufklärung zu gewährleisten.“

Diese Sicherheitsfunktionen gibt es bei Uber außerdem

Zusätzlich zur Audioaufnahme ist es bei Uber in Österreich auch schon länger möglich, etwa den Status und Standort ihrer Fahrt mit Freunden oder Familie zu teilen. Darüber hinaus kann man per PIN-Verifizierung sicherstellen, dass man in das richtige Fahrzeug einsteigt. Zudem kann man per Knopfdruck in der Uber-App einen Notruf absetzen.

Was du über die neue Uber-Funktion noch wissen musst

Der Schutz der Privatsphäre stand bei der Entwicklung der Audioaufnahme jedenfalls im Vordergrund, versichert man. So ist zur Nutzung der Funktion eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich. Die Aufnahme kann außerdem nur durch das manuelle Betätigen auch wirklich gestartet werden, zudem wird die Audioaufnahme verschlüsselt und sicher direkt auf dem Smartphone gespeichert. „Niemand, auch nicht der Fahrgast selbst, kann die Aufnahme auf dem Gerät abspielen“, so Uber. Gleichzeitig können Aufnahmen weder bearbeitet noch geteilt werden, den Zugriff hat Uber nur im Ernstfall – wenn der Fahrgast einen Sicherheitsbericht einreicht und die Audiodatei aktiv hinzufügt. Teilt der Fahrgast die Aufnahme nicht mit Uber, wird sie nach 14 Tagen automatisch gelöscht.