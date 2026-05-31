Blitz schlug ein: Schlossturm in Dobersberg brannte

Am Sonntagnachmittag, dem 31. Mai, zogen mehrere Gewitterlinien über den Bezirk Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich). Gegen 16 Uhr schlug ein Blitz in einen Turm des Schlosses Dobersberg ein. Kurz darauf stand der Turm in Brand. Für die Einsatzkräfte begann damit ein aufwendiger Löscheinsatz. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert. Unter anderem standen die Drehleiter aus Waidhofen und die Teleskopmastbühne aus Raabs im Einsatz. Nachdem die Drehleiter aufgebaut war, konnte das Feuer rasch bekämpft werden. Die Flammen wurden gelöscht, danach kontrollierten Atemschutztrupps das Innere des Turms. Gegen 17.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Dobersberg, Riegers, Merkengersch, Kautzen, Waidhofen/Thaya und Raabs sowie das Rote Kreuz Waidhofen und die Polizei.

©BFK Waidhofen / R. Leyrer-Schlosser Mehrere Feuerwehren bekämpften den Brand am Schlossturm mit Drehleiter und Teleskopmastbühne.

Baum traf Auto

Auch auf der B5 bei Pfaffenschlag sorgte das Gewitter für einen Einsatz. Dort stürzte ein Baum um und traf einen Wagen. Die Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber zum Glück nicht ins Spital. Die Feuerwehr Pfaffenschlag übernahm die Fahrzeugbergung. Außerdem entfernten die Einsatzkräfte den umgestürzten Baum von der Fahrbahn. Damit waren an diesem Gewitternachmittag gleich mehrere Helfer im Bezirk gefordert.