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/ ©BFK Waidhofen / M. Litschauer
Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Ein Blitz schlug am Sonntag in einen Turm des Schlosses Dobersberg ein.
Waidhofen an der Thaya
31/05/2026
Feuerwehreinsätze

Blitz schlug ein: Schlossturm in Dobersberg brannte

Heftige Gewitter haben am Sonntag den Bezirk Waidhofen/Thaya getroffen: In Dobersberg brannte ein Schlossturm, auf der B5 traf ein umstürzender Baum ein Auto.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(202 Wörter)
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Am Sonntagnachmittag, dem 31. Mai, zogen mehrere Gewitterlinien über den Bezirk Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich). Gegen 16 Uhr schlug ein Blitz in einen Turm des Schlosses Dobersberg ein. Kurz darauf stand der Turm in Brand. Für die Einsatzkräfte begann damit ein aufwendiger Löscheinsatz. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert. Unter anderem standen die Drehleiter aus Waidhofen und die Teleskopmastbühne aus Raabs im Einsatz. Nachdem die Drehleiter aufgebaut war, konnte das Feuer rasch bekämpft werden. Die Flammen wurden gelöscht, danach kontrollierten Atemschutztrupps das Innere des Turms. Gegen 17.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Dobersberg, Riegers, Merkengersch, Kautzen, Waidhofen/Thaya und Raabs sowie das Rote Kreuz Waidhofen und die Polizei.

Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©BFK Waidhofen / R. Leyrer-Schlosser
Mehrere Feuerwehren bekämpften den Brand am Schlossturm mit Drehleiter und Teleskopmastbühne.

Baum traf Auto

Auch auf der B5 bei Pfaffenschlag sorgte das Gewitter für einen Einsatz. Dort stürzte ein Baum um und traf einen Wagen. Die Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber zum Glück nicht ins Spital. Die Feuerwehr Pfaffenschlag übernahm die Fahrzeugbergung. Außerdem entfernten die Einsatzkräfte den umgestürzten Baum von der Fahrbahn. Damit waren an diesem Gewitternachmittag gleich mehrere Helfer im Bezirk gefordert.

Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©FF Pfaffenschlag
Auf der B5 bei Pfaffenschlag traf ein umstürzender Baum einen Wagen. Die Lenkerin wurde leicht verletzt.
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