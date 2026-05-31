Lotto-Ziehung am 31. Mai: Diese Zahlen sind 3 Millionen Euro wert
Nachdem die Lotto-Bonusziehung am Freitag, 29. Mai 2026, keinen Sechser gebracht hat, ist es am Sonntag, 31. Mai 2026, um einen Dreifachjackpot gegangen. Wir wissen, welche Zahlen gezogen worden sind.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Drei Millionen Euro waren bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 31. Mai 2026, im Topf. Der Grund dafür: In den letzten drei Ziehungen hat es jeweils keinen Tipp gegeben, auf dem die sechs Richtigen drauf waren. In der folgenden Infobox findet ihr nun jene Zahlen, die am Sonntag gezogen worden sind und dementsprechend theoretisch mehrere Millionen Euro wert sind – sofern sie jemand in Österreich auch am Schein hat.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 31. Mai 2026, gezogen:
- Lotto: 5, 8, 27, 31, 32, 34; Zusatzzahl: 3
- LottoPlus: 5, 9, 37, 32, 12, 39
- Joker: 703710
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Lotto-Bonusziehung am Freitag: Tiroler knackt Joker-Doppeljackpot
Dass es nicht um einen doppelten Dreifachjackpot gegangen ist, ist einem Spielteilnehmer aus Tirol zu „verdanken“. Er oder sie hat am Freitag nämlich den Doppeljackpot beim Joker im Alleingang geknackt. Das bedeutet, dass in wenigen Wochen mehr als eine halbe Million Euro auf das Konto der Person wandert, berichten die „Österreichischen Lotterien„. Alles dazu auch hier: Lotto-Ziehung: Tiroler auf einen Schlag eine halbe Million Euro reicher.
Zwei Fünfer mit Zusatzzahl, ein 30.000-Euro-Bonus
Zusätzlich haben zwei Tipps aus Niederösterreich auch fünf Richtige und die korrekte Zusatzzahl gehabt. Das bringt zwar keinen Millionengewinn wie im ersten Rang, die beiden Glücklichen dürfen sich dennoch über jeweils mehr als 43.000 Euro freuen. Und schließlich war es noch ein Tipp aus Salzburg, dessen Quittungsnummer zufällig gezogen wurde. 30.000 Euro ist dieser Tipp nun wert.