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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der am Dach des Klinikums Klagenfurt landet.
Ein 54-jähriger Radfahrer wurde in Höhnhart von einer Sturmböe erfasst und verletzt.
Höhnhart
31/05/2026
Ins Spital geflogen

Sturmböe schleudert Radfahrer mehrere Meter in Feld

In Höhnhart im Bezirk Braunau wurde ein 54-jähriger Radfahrer am Sonntagnachmittag von einer starken Sturmböe erfasst. Er musste mit dem Notarzthubschrauber nach Salzburg geflogen werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Ein Radfahrer ist am Sonntag, dem 31. Mai 2026, im Gemeindegebiet von Höhnhart im Bezirk Braunau (Oberösterreich) verletzt worden. Der 54-Jährige aus dem Bezirk Braunau ist gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Laut eigenen Angaben wurde der Mann von einer starken Sturmböe erfasst. Die Böe schleuderte ihn mehrere Meter nach rechts in ein angrenzendes Feld. Der Radfahrer kam dabei zu Sturz und wurde verletzt.

Autofahrerin hilft

Eine nachkommende Autolenkerin bemerkte den Unfall. Sie verständigte sofort die Einsatzkräfte. Der 54-Jährige wurde anschließend vor Ort erstversorgt. „Der 54-jährige Fahrradlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

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