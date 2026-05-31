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Das Bild zeigt den wasserspeienden Riesen in den Swarovski-Kristallwelten in Wattens.
Nach Regen am Morgen lockert es in vielen Teilen Österreichs im Tagesverlauf auf.
Österreich
31/05/2026
Prognose

Kaltfront trifft Österreich zum Juni-Start: Erst Regen, dann Sonne

Der Montag startet in Österreich mit vielen Wolken und Regen. Im Tagesverlauf lockert es vielerorts auf, einzelne Schauer bleiben möglich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Der Montag, 1. Juni, beginnt in Österreich vielerorts trüb und nass. „In den Morgenstunden halten sich in den meisten Landesteilen viele dichte Wolken einer Kaltfront und es ist mit Regen zu rechnen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Sonne zeigt sich zunächst nur selten, im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke aber vielerorts auf und die sonnigen Phasen werden häufiger. Zwischen dem Tiroler Unterland und dem Weinviertel sind auch am Nachmittag noch einzelne Regenschauer möglich. Der Wind weht meist mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand auch lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 9 und 18 Grad, am Nachmittag werden 18 bis 25 Grad erreicht.

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