Kaltfront trifft Österreich zum Juni-Start: Erst Regen, dann Sonne

Der Montag, 1. Juni, beginnt in Österreich vielerorts trüb und nass. „In den Morgenstunden halten sich in den meisten Landesteilen viele dichte Wolken einer Kaltfront und es ist mit Regen zu rechnen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Sonne zeigt sich zunächst nur selten, im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke aber vielerorts auf und die sonnigen Phasen werden häufiger. Zwischen dem Tiroler Unterland und dem Weinviertel sind auch am Nachmittag noch einzelne Regenschauer möglich. Der Wind weht meist mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand auch lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 9 und 18 Grad, am Nachmittag werden 18 bis 25 Grad erreicht.