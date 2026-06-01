Pensionisten aufgepasst: Diese SMS ist NICHT von der PVA

Betrugsversuche sind heutzutage leider allgegenwärtig. Aktuell kursiert auch ein besonders perfider Versuch, der die Ängste ums Pensionskonto und die Pensionsauszahlung zum Thema hat.

Betrüger spielen aktuell mit der Angst der Österreicher ums Pensionskonto und in weiterer Folge um die Pension. Gerade in Zeiten, in denen viel über das Thema berichtet wird – Stichwort Pensionserhöhung unter der Inflation, mehr dazu hier: Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommen Millionen Österreicher mehr -, ist das besonders kritisch für Betroffene. In der SMS, die aktuell kursiert, wird man zur Aktualisierung des Pensionskontos aufgefordert. Hinter dem Link in der SMS steckt aber wie so oft keine Behörde, sondern eine Phishing-Falle. In diesem Fall geben sich die Betrüger als PVA aus.

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Frist soll verhindern, dass man zu viel darüber nachdenkt

Vor dieser Art des Betrugs warnt nun auch die Watchlist Internet. Die SMS klingt nämlich erst einmal plausibel. Will man die Pension sicher erhalten, aktualisiert man freilich gerne die Daten. Genau das machen sich aber dann Kriminelle zu Nutze. Die gleichzeitig gesetzte Frist soll verhindern, dass man viel drüber nachdenkt und einfach macht, was von einem verlangt wird. Man möchte ja nichts verpassen. In der SMS steht ein Text, der in etwa wie folgt lautet bzw. lauten könnte:

„Bitte aktualisieren Sie Ihre Daten zur weiteren Verwaltung Ihres Pensionskontos bis spätestens [Datum].“

Echt aussehender Link führt zu einer Phishing-Seite

Anschließend kommt noch ein ähnlich dem Original aussehender Link, der allerdings zu einer Phishing-Seite führt. „Diese ist darauf ausgelegt, persönliche Daten und Bankinformationen zu stehlen“, wissen die Experten. Angegeben werden sollen etwa Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontaktdaten oder eben die Bankverbindung. Links in unerwarteten SMS oder E-Mails sollten ganz prinzipiell die Alarmglocken schrillen lassen. Die Experten raten dabei, die einem bekannten Webseiten immer selbst im Browser zu öffnen.

Wie du den PVA-Phishing-Versuch erkennst

Den Phishing-Versuch erkennt man neben der fehlerhaften Internetadresse auch am fehlenden oder nicht funktionierenden Impressum und dem Fehlen oder Nicht-Funktionieren von Unterseiten. Fake-Webseiten haben solche meist nicht und funktionieren oft nur teilweise. Oft ist nur das Eingabeformular aktiv. Behörden wie etwa die Pensionsversicherungsanstalt verlangen außerdem niemals per SMS persönliche Daten.

Was, wenn ich schon auf den Link geklickt habe?

Was aber, wenn es schon zu spät ist und man persönliche Daten bereits eingegeben hat? Dann sollte man unverzüglich tätig werden. Gestohlene Informationen können nämlich etwa für weiteren Betrug verwendet werden, oft folgen Anrufe von angeblichen Bank- oder Behördenmitarbeitern, die mit den eingegebenen Daten möglichst überzeugend wirken wollen – immerhin kennen sie ja Details von einem.