Wohnen wird teurer: So stark sind die Preise in Österreich gestiegen

Die Preise fürs Wohnen in Österreich sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Vor allem zwischen den Bundesländern gibt es große Unterschiede.

Laut Statistik Austria lag der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter Wohnfläche für Eigentumswohnungen in Österreich im vergangenen Jahr bei 4.162 Euro. Bei Häusern lag der Preis etwas niedriger – nämlich bei 2.836 Euro pro Quadratmeter. Der Preis für bebaubare Grundstücke stieg auf 135 Euro je Quadratmeter. „Nach den Preisrückgängen für Wohnraum in den meisten Regionen Österreichs im Jahr 2023 sind die Durchschnittspreise für Häuser und Wohnungen 2024 und auch 2025 im Vorjahresvergleich wieder gestiegen. Sie liegen jedoch weiterhin unter dem Rekordniveau von 2022“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Grundstücke haben Höchststand erreicht

Konkret lag der Preis pro Quadratmeter Wohnfläche in einem Wohnhaus im vergangenen Jahr im Schnitt rund 60 Euro unter dem Niveau von 2022. Für Eigentumswohnungen mussten Käufer rund 200 Euro weniger bezahlen als noch 2022. Deutlich gestiegen sind aber die Preise für bebaubare Grundstücke, die 2025 in mehreren Bundesländern einen Höchststand erreichten.

Häuser in Wien am teuersten

Der österreichische Medianpreis für Wohnhäuser lag bei 2.836 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Das bedeutet: Bei der Hälfte der Häuser war der Quadratmeterpreis höher als 2.836 Euro, bei der anderen Hälfte niedriger. Am teuersten waren Häuser in Wien mit 5.376 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Vorarlberg mit 5.077 Euro und Tirol mit 4.828 Euro. Auch Salzburg lag mit 4.766 Euro deutlich über dem Österreichschnitt. Oberösterreich (2.905 Euro) und Niederösterreich (2.653 Euro) lagen knapp über beziehungsweise unter dem Durchschnitt. In Kärnten (2.609 Euro), der Steiermark (2.421 Euro) und dem Burgenland (1.889 Euro) waren die Hauspreise im Schnitt am niedrigsten.

Eigentumswohnungen sind teurer als Häuser

Bei Eigentumswohnungen lag der österreichische Medianpreis bei 4.162 Euro pro Quadratmeter. Wohnungen sind damit im Schnitt teurer als Häuser. Das liegt vor allem daran, dass sie häufig in gefragten Lagen wie Stadt- und Ortszentren liegen. Zudem werden viele Wohnungen als Neubauten gekauft, während Häuser beim Verkauf oft bereits älter sind.

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Wohnen in Wien ist am teuersten

Wohnungen in Wien waren mit 5.212 Euro je Quadratmeter im Durchschnitt am teuersten, knapp gefolgt von Vorarlberg mit 5.000 Euro, Salzburg mit 4.968 Euro und Tirol mit 4.965 Euro. Oberösterreich lag mit 3.373 Euro unter dem Österreichschnitt und belegte damit auch bei den Wohnungen den fünften Platz. Direkt danach kommt Kärnten mit 3.260 Euro, gefolgt von Niederösterreich mit 3.089 Euro. In der Steiermark und im Burgenland waren Eigentumswohnungen dagegen am günstigsten. Dort lag der Preis pro Quadratmeter bei 2.750 beziehungsweise 1.859 Euro.

Bebaubare Grundstücke: Hier ist es am teuersten

Beim Preis für bebaubare Grundstücke spielt die Lage eine entscheidende Rolle. Besonders in Wintersportregionen und Ballungsräumen müssen Käufer tief in die Tasche greifen. Spitzenreiter war erneut die Tiroler Gemeinde Reith bei Kitzbühel, wo der Quadratmeter Baugrund im Fünfjahresdurchschnitt 2.742 Euro kostete. Dahinter folgten die Stadt Kitzbühel mit 2.617 Euro sowie Lech mit 2.108 Euro.

Salzburg und Wien am teuersten

Auch die Stadt Salzburg und einige Wiener Bezirke zählten zu den teuersten Regionen Österreichs. In Salzburg lag der Quadratmeterpreis bei rund 1.345 Euro. In Wien waren vor allem Währing mit 2.181 Euro und Döbling mit 1.756 Euro je Quadratmeter besonders kostspielig. Deutlich günstiger waren Grundstücke in Niederösterreich und dem Burgenland. Während im Bezirk Tulln durchschnittlich 238 Euro pro Quadratmeter bezahlt wurden, zählten die Bezirke Zwettl in Niederösterreich und Jennersdorf im Burgenland zu den preiswertesten Regionen des Landes. Dort kostete Baugrund im Schnitt lediglich 26 beziehungsweise 21 Euro je Quadratmeter.

Grundstückpreise: Hier heißt es tiefer in die Tasche greifen

Der durchschnittliche Preis für bebaubare Grundstücke in Österreich lag im Jahr 2025 bei 135 Euro pro Quadratmeter. Seit 2023 sind die Grundstückspreise deutlich gestiegen. Niederösterreich mit 116 Euro und Oberösterreich mit 139 Euro pro Quadratmeter lagen nahe am Österreichschnitt. Darunter lagen die Preise in der Steiermark (90 Euro), Kärnten (88 Euro) und dem Burgenland (77 Euro). Deutlich teurer waren Grundstücke dagegen in Salzburg, Vorarlberg, Tirol und Wien, wo die Preise für sämtliche Objekttypen über dem Österreichdurchschnitt lagen.