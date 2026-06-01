Nächste Bank muss Geld an Kunden zurückzahlen

Die Arbeiterkammer war erfolgreich: Viele Kunden bekommen von der WSK-Bank jetzt Geld zurück. Grund war eine Klage beim Obersten Gerichtshof wegen unzulässigen Gebühren in Kreditverträgen.

Die Arbeiterkammer (AK) konnte mit WSK-Bank eine konsumentenfreundliche Einigung erzielen. Mehrere Gebühren in Kreditverträgen oder auch Kreditabgabegebühren wurden als unzulässig erklärt. Das heißt für betroffene Kunden, dass diese ihr Geld von der Bank rückerstattet bekommen.

Betroffene Kunden können sich ihr Geld jetzt zurückholen

Erfolg für Konsumenten: Nach einer Klage der AK erklärt der Oberste Gerichtshof (OGH) mehrere Gebühren in Kreditverträgen der WSK Bank für unzulässig. Das betrifft etwa Verzugszinsen von knapp fünf Prozent und Spesen im Zusammenhang mit Gehaltsverpfändungen. Auch die Kreditbearbeitungsgebühr wurde vom OGH neuerlich für unzulässig erklärt und damit ein Urteil des VKI bestätigt. Alle Betroffenen können das zu Unrecht verlangte Geld jetzt zurückholen.

Spesen werden vollständig rückerstattet

Gemeinsam mit der Bank konnte die AK eine einfache Online-Refundierungslösung vereinbaren. Die AK hat gegen zahlreiche unzulässige Klauseln in den Kreditverträge der WSK Bank geklagt. Der OGH hat jetzt der AK Recht gegeben und 14 Klauseln untersagt.

Die vier bedeutendsten unzulässigen Klauseln Verzugszinsen von 4,8 Prozent überhöht: Ohne konkreten höheren Schadensnachweis darf die Bank nicht mehr als die gesetzlichen vier Prozent Zinsen verrechnen.

Benachteiligende Gebühren bei Gehaltsverpfändung: Für die Offenlegung einer Gehaltsverpfändung verlangte die Bank 25 Euro, für deren Verwertung sogar 70 Euro. Laut OGH fehlt jede nachvollziehbare Begründung für diese Zusatzkosten – die Klauseln sind rechtswidrig.

Unzulässige Kosten für „Aktübergabe an Rechtsanwälte“: Bei den Kosten von 120 Euro für Aktübergabe an Rechtsanwälte ist nicht klar, welche Leistungen oder welcher Aufwand hinter den 120 Euro stehen.

Kreditbearbeitungsgebühr von vier Prozent des Kreditbetrags: Die Klausel, die bereits Gegenstand einer vom VKI (Verein für Konsumenteninformation) erwirkten Entscheidung war, wurde vom OGH neuerlich als intransparent und damit unzulässig beurteilt.

Rückzahlungen können für 30 Jahre zurückgefordert werden

Die ausverhandelte Vereinbarung zwischen AK und WSK Bank betrifft grundsätzlich alle Kreditverträge, die die unzulässigen oder sinngleichen Klauseln enthalten. Kunden können die Gebühren für die vergangenen 30 Jahre zurückfordern. Die jeweilige Gebühr muss nur nach dem 1. Dezember 1995 verrechnet oder dem Kreditkonto angelastet worden sein.

So kommen Betroffene zu ihrem Geld

Bei vor dem 1. Dezember 2018 vollständig getilgten Krediten sind der Kreditvertrag oder andere Unterlagen (etwa Kontoauszüge), aus denen die Existenz des Kredits als auch die Verrechnung der unzulässigen Spesen hervorgehen, als Nachweis zu übermitteln. Wer einen laufenden Kredit hat, bekommt das Geld auf dem Kreditkonto gutgeschrieben. Besteht zum Zeitpunkt des Refundierungsantrags keine aufrechte Vertragsbeziehung mehr mit der WSK Bank, werden die Entgelte auf das von den Kund:innen angegebene Bankkonto überwiesen.

Link und Online-Formular

Refundierungen können bis 31. Jänner 2027 beantragt werden. SERVICE: Das OGH-Urteil und weitere Infos gibt es Online auf der Website der Arbeiterkammer.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 11:43 Uhr aktualisiert