Kein Leitungswasser bekommen: Frau klagte Südtiroler Hotel

Eine Frau buchte einen 5.700-Euro-Urlaub in den Dolomiten. Als sie im Hotel Leitungswasser zum Essen bestellte, wurde ihr keines gebracht. Der Fall landete vor Gericht - mit schlechtem Ausgang für die Urlauberin.

Der Bitte einer Touristin nach Leitungswasser kam man in einem Fünfsterne-Hotel in den Dolomiten nicht nach, stattdessen gab es teure Flaschen.

Der Bitte einer Touristin nach Leitungswasser kam man in einem Fünfsterne-Hotel in den Dolomiten nicht nach, stattdessen gab es teure Flaschen.

Weil ein Fünf-Sterne-Hotel im Südtiroler Skiort Alta Badia kein Leitungswasser servierte, klagte eine Touristin auf 2.700 Euro Schadensersatz. Ein Südtiroler Luxushotel wollte einer Frau und ihren Mitreisenden nur teures Mineralwasser ausschenken, weil Leitungswasser in der Buchung nicht enthalten war. Nun hat Italiens höchstes Gericht entschieden. Die Klage wurde abgewiesen. In Deutschland sähe die Rechtslage nicht anders aus.

Der Streit begann bereits 2019

Der Streit begann zur Weihnachtszeit 2019 in einem Fünf-Sterne-Hotel im Südtiroler Urlaubsort Alta Badia. Eine Touristin hatte dort ein Halbpensionspaket für 5.700 Euro gebucht, Getränke waren allerdings nicht im Preis enthalten. Beim mitgebuchten Abendessen bat die Frau mehrfach darum, Leitungswasser serviert zu bekommen. Laut Medienberichten soll sie auch angeboten haben, für den Service extra zu zahlen. Das Hotel blieb jedoch bei seiner Linie: Auf den Tisch kamen ausschließlich Flaschen mit Mineralwasser – zu Preisen von sieben bis zehn Euro pro Liter.

Die Urlauberin wollte 2.700 Euro Schadensersatz

Die Urlauberin zog daraufhin vor das italienische Gericht. Trinkwasser sei ein Grundrecht, argumentierte sie dort, und verlangte rund 2.700 Euro Schadensersatz für zusätzlich entstandene Kosten und die entstandenen Unannehmlichkeiten. Doch sie scheiterte. Nachdem bereits die Vorinstanzen einen Schadensersatzanspruch abgelehnt hatte, drehte auch Italiens Kassationsgerichtshof den Geldhahn gar nicht erst auf.

Nach mehr als 5 Jahren Streit ein verlorenes Verfahren

Trinkwasser in deutschen Restaurants ist eine Kulanzfrage. Auch hierzulande gibt es grundsätzlich keine gesetzliche Pflicht für Restaurants oder Hotels, ihren Gästen kostenloses Leitungswasser anzubieten. Ob (und wenn ja, ob zu günstigerem Preis als Mineralwasser) Leitungswasser ausgeschenkt wird, entscheiden die Betriebe also selbst. Zwar empfiehlt die EU-Trinkwasserrichtlinie, Leitungswasser in der Gastronomie möglichst kostenlos oder günstig anzubieten, verbindlich ist das aber nicht.