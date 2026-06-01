Die beiden Konzerte von Gigi D'Agostino, die diese Woche in Innsbruck und in Linz stattfinden hätten sollen, werden verschoben, wie der Veranstalter Semtainment nun berichtet.

„Aufgrund interner technischer Angelegenheiten im Zusammenhang mit unserer Produktion sehen wir uns leider gezwungen, die für diese Woche geplanten Konzerte mit Gigi D’Agostino am 3. Juni in Innsbruck und am 5. Juni in Linz unerwartet und mit großem Bedauern zu verschieben“, heißt es nun seitens Semtainment in sozialen Medien. Man würde bereits mit den Veranstaltungshallen zusammenarbeiten, um neue ermine festlegen zu können. Über diese würde man „so bald wie möglich“ informieren.

Gigi D’Agostino-Tickets bleiben auch für Ersatztermine gültig

Die Tickets würden jedenfalls ihre Gültigkeit behalten und könnten auch am neuen Termin wieder verwendet werden. Sollte dieser aber nicht passen, werden die Tickets kostenlos erstattet, versichert der Veranstalter. Gleichzeitig möchte man betonen und darauf hinweisen, dass weder der Künstler selbst noch dessen Agentur verantwortlich für die Verschiebung ist. Diese sei „ausschließlich auf Probleme unserer technischen Produktion zurückzuführen“, so Semtainment abschließend.