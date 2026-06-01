Später in Pension? „Billig, unfair, löst kein einziges Problem“

„Kaum geht es ums Budget, wird reflexartig bei den Pensionist:innen angesetzt. Das ist billig, unfair und löst kein einziges Problem“, so die Gewerkschaftsbund-Vorsitzende für die Pensionisten, Monika Kemperle. Mit diesen Worten hat sie auf die Worte von Fiskalratpräsident Christoph Badelt im ORF reagiert, der eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters gefordert hat. Diese Forderung ist in den letzten Wochen und Monaten schon von zahlreichen Personen und Institutionen gestellt worden, die Regierung setzt sie aber (vorerst) nicht um.

ÖGB-Vorsitzende für Pensionisten: „Irgendwann ist genug“

Dennoch kritisiert Kemperle, dass „Pensionist:innen ständig als Belastung dargestellt werden, obwohl sie längst ihren Beitrag leisten“. Dabei zählt sie Pensionsanpassungen unter der Inflation, höhere Krankenversicherungsbeiträge und Selbstbehalte bei Krankentransporten auf. „Irgendwann ist genug“, so die Gewerkschafterin. Sie sieht das eigentliche Problem am Arbeitsmarkt. „Viele Menschen schaffen es heute gar nicht gesund bis zur Pensionierung.“ Insbesondere ältere Arbeitnehmer und Frauen würden oft aus dem Arbeitsmarkt gedrängt und landen „direkt aus der Arbeitslosigkeit in der Pension“. Kemperle dazu: „Wer das Pensionsalter erhöhen will, soll zuerst erklären, wo diese Menschen arbeiten sollen.“

„Millionenerben müssen endlich einen fairen Beitrag leisten“

Sie fordert „gute Arbeitsplätze und echte Chancen für ältere Arbeitnehmer:innen“. Gleichzeitig erklärt sie, dass man, wenn man Geld fürs Budget sucht, dort hinschauen soll, wo es auch wirklich liegt. „Millionenerben müssen endlich einen fairen Beitrag leisten. Es kann nicht sein, dass immer jene zur Kasse gebeten werden, die ihr Leben lang gearbeitet haben“, so Kemperle weiter. „Die Pensionen sind nicht das Problem. das Problem ist, dass sich manche seit Jahren erfolgreich davor drücken, ihren gerechten Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.“