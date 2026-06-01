Wer wird neuer ORF-Chef? Bewerberliste auf 13 Personen gekürzt

Von den 75 rechtzeitig eingelangten Bewerbungen um den Chefsessel beim ORF wurde nun eine Shortlist erstellt. Auf dieser stehen noch 13 Namen. Diese haben die formalen Kriterien erfüllt, heißt es nun vom ORF in einer Aussendung.

77 Bewerbungen hat es gegeben, 75 waren auch rechtzeitig da. Die Rede ist von der Wahl zum ORF-Generaldirektor, der ab Jänner 2027 im Amt sein soll. Aus 75 wurden nun 13 Bewerber und Bewerberinnen, die die Formalvoraussetzungen erfüllten und darüber hinaus grundsätzlich auch die fachlichen Kriterien hätten. Um beim Hearing am 11. Juni 2026 dabei sein zu dürfen, muss man nun „nur noch“ von einem Stiftungsrat im Vorfeld der kommenden Plenarsitzung nominiert werden.

Beim ORF steht ein Sparkurs am Programm

Obwohl im Vorfeld keine Namen genannt werden, stehen doch einige Favoriten fest. So etwa APA-Geschäftsführer Clemens Pig, ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer oder der frühere Geschäftsführer von ProSiebenSat1Puls4, Markus Breitenecker. Gleichzeitig wird der ORF wohl auch an der Sparschraube drehen müssen. Mehr dazu unter anderem hier: Sparkurs beim ORF: Steht die Millionenshow vor dem Aus?