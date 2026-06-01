Ab Juni: Diese Österreicher bekommen mehr Geld aufs Konto

Rund ums Jahr wird in den unterschiedlichsten Branchen über neue Kollektivverträge und Löhne verhandelt. Auch ab Juni bekommen einige tausend Österreicher mehr Geld überwiesen. Ein kurzer Überblick.

Österreichs Journalisten – jedenfalls jene, die bei den Tages- und Wochenzeitungen tätig sind – bekommen mit 1. Juni 2026 mehr Geld. Das ist bereits seit einigen Wochen klar, nun wird es aber schlagend. Die bisherigen Tarifgehälter werden dabei um 2,7 Prozent bei Rundung auf den nächsten vollen Euro erhöht. Auch Pauschalien und Zulagen werden um denselben Prozentsatz angehoben. Ständige freie Mitarbeiter bekommen mit 1. Juni um 2,9 Prozent mehr.

„Harter, aber notwendiger Kompromiss“

Als „tragfähiges Ergebnis für beide Seiten“ bezeichnet den Abschluss VÖZ-Vorstandsmitglied Herwig Langanger aufseiten der Arbeitgeber, der die wirtschaftliche Lage als „weiterhin äußerst angespannt“ bezeichnet. Seitens der Gewerkschaft GPA spricht man von einem „harten, aber notwendigen Kompromiss“. Und weiter: „Zentral ist, dass eine nachhaltige Tariferhöhung für alle Beschäftigten unter besonderer Berücksichtigung freier Mitarbeiter:innen durchgesetzt werden konnte.“ Betroffen vom neuen Kollektivvertrag sind rund 2.000 Menschen in Österreich, wie die Gewerkschaft GPA gegenüber 5 Minuten erklärt.

Glas- und Glashüttenindustrie verhandelt noch

Ebenfalls ab 1. Juni werden wohl auch die Gehälter und Löhne in der Glas- und Glashüttenindustrie erhöht. Dort wurden die Kollektivvertragsverhandlungen mit 12. Mai gestartet, am heutigen 1. Juni 2026 hat die zweite Verhandlungsrunde stattgefunden. In dieser kam es allerdings noch zu keinem Abschluss, berichtet die Gewerkschaft PRO-GE. Von Arbeitgeberseite gab es das Angebot einer einprozentigen Steigerung sowie einer Einmalzahlung von 250 Euro. Die Gewerkschaften fordern jedoch „eine spürbare Sicherung der Kaufkraft und ein klares Verständnis für die Belastungen, mit denen viele Arbeitnehmer:innen derzeit konfrontiert sind“. Betroffen davon sind mehrere tausend Angestellte und Arbeiter.