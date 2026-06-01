Tanken in Slowenien: Das sind die neuen Preise ab Dienstag

Ab Dienstag gelten in unserem Nachbarland wieder neue Spritpreise. Hier erfährst du schon vorab, was du an den slowenischen Zapfsäulen für Benzin und Diesel bezahlen musst.

In der Nacht von Montag auf Dienstag werden in Slowenien wieder neue Spritpreise festgelegt. Wir haben für dich zusammengefasst, welche Preise ab Mitternacht an den Tankstellen im Nachbarland für Benzin und Diesel fällig werden.

Das sind die neuen Spritpreise in Slowenien

Benzin kostet in der Woche vom 2. bis 8. Juni an den slowenischen Tankstellen 1,603 Euro pro Liter, für Diesel sind 1,647 Euro pro Liter zu bezahlen. Während Autofahrer in Österreich tiefer in die Tasche greifen müssen, ist Tanken in Slowenien nach wie vor günstiger. Für einen Liter Benzin werden hierzulande im Median 1,694 Euro pro Liter fällig, Diesel kostet durchschnittlich 1,787 Euro pro Liter.

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Darum ist Tanken in Slowenien günstiger

Der Preisvorteil in Slowenien hängt vor allem mit politischen Maßnahmen zusammen. Die dortige Regierung hat die steuerliche Entlastung auf Kraftstoffe bis Anfang Juni verlängert. Damit sollen starke Preisanstiege abgefedert und sowohl die Bevölkerung als auch der Tourismus entlastet werden.

Spritpreisbremse in Österreich verlängert

Doch auch in Österreich gibt es Maßnahmen, um einen zu großen Schock an der Zapfsäule zu verhindern. Erst vor wenigen Tagen hat die österreichische Regierung bekannt gegeben, dass die Spritpreisbremse bis Ende August verlängert wird, allerdings in deutlich abgeschwächter Form. Während bisher neben einer Senkung der Mineralölsteuer auch die Gewinnmargen der Mineralölkonzerne begrenzt wurden, bleibt künftig nur noch die Steuerentlastung von 1,7 Cent pro Liter bestehen. Dadurch sparen Autofahrer bei 100 Litern Treibstoff nur noch 1,70 Euro.

„Preis-runter-Garantie“ kommt

Neu eingeführt wird zudem eine „Preis-runter-Garantie“: Sinkende Großhandelspreise sollen künftig rasch an die Kunden weitergegeben werden. Die Spritpreisbremse war Anfang April 2026 als Reaktion auf stark gestiegene Treibstoffpreise nach der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran eingeführt worden. Ziel war es, Autofahrer und Unternehmen zu entlasten und überhöhte Preisaufschläge an den Zapfsäulen einzudämmen.