Wetter am Dienstag bringt Italientief im Westen, Sonne im Osten

Das Wetter wird sich am Dienstag, 2. Juni 2026, in Österreich zweigeteilt präsentieren. Während sich der Osten wohl den ganzen Tag großteils Sonnenschein freuen darf, zieht im Westen ein Italientief auf.

In der Osthälfte überwiegt wohl bis zum Abend der Sonnenschein. „Dennoch ziehen im Tagesverlauf hohe Schleierwolken vorüber und auch Quellwolken bilden sich gegen Mittag, mit Regenschauern ist aber erst am Abend, vom Bergland ausgehend zu rechnen“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria.

„Mitunter gibt es auch eingelagerte Gewitter“

Etwas weniger freundlich präsentiert sich das Wetter im Westen des Landes. Dort zieht im Tagesverlauf nämlich ein Italientief mit dichten Wolken und Regenschauern auf. „Mitunter gibt es auch eingelagerte Gewitter“, wissen die Experten. Und: „Der Wind weht verbreitet schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, in Schauer- und Gewitternähe kann der Wind auch lebhaft auffrischen.“ Die Temperaturen liegen in der Früh bei sieben bis 15 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 18 bis 28 Grad an.