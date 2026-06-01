Großbrand auf Bauernhof: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bezirk Perg sind am Montagnachmittag zahlreiche Feuerwehren im Einsatz gestanden.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich besonders schwierig, da sich auf dem Gebäude eine Photovoltaikanlage sowie eine Blechdachkonstruktion befinden.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich besonders schwierig, da sich auf dem Gebäude eine Photovoltaikanlage sowie eine Blechdachkonstruktion befinden.

Ein Großbrand bei einem Bauernhof hat am Nachmittag des 1. Juni 2026 im Bezirk Perg (Oberösterreich) einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine dichte, schwarze Rauchsäule sichtbar, die auf das Ausmaß des Feuers hinwies. Aufgrund der raschen Ausbreitung der Flammen wurde zunächst Alarmstufe 2 ausgelöst, wenig später nach der ersten Lageerkundung auf Alarmstufe 3 erhöht. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand offenbar der Dachbereich eines Vierkanthofs in Brand. Die Ursache ist bislang unklar.

Herausfordernde Löscharbeiten am Dach

Die Brandbekämpfung gestaltete sich besonders schwierig, da sich auf dem Gebäude eine Photovoltaikanlage sowie eine Blechdachkonstruktion befinden. Zur Unterstützung kamen unter anderem zwei Teleskopmastbühnen zum Einsatz. Zusätzlich versuchten Einsatzkräfte mithilfe eines Wechselladerfahrzeugs der Feuerwehr Naarn, Teile der Dachkonstruktion kontrolliert abzutragen, um an versteckte Glutnester zu gelangen. Für die weiteren Nachlöscharbeiten wurde zudem ein Bagger angefordert, um Gebäudeteile auseinanderzuziehen und verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können.

Nachlöscharbeiten laufen

Auch nach dem Eindämmen des Brandes dauern die Arbeiten vor Ort an. Für die Nacht wurde eine Brandwache eingerichtet, um ein mögliches Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von den zuständigen Behörden aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 21:07 Uhr aktualisiert