Geld zurück: Illegale Festival-Gebühren werden erstattet

Festivalliebhaber aufgepasst: Ihr bekommt jetzt Geld zurück. Denn der Müllpfand auf dem Nova Rock und Frequency war nicht legal.

Im Auftrag des Sozialministeriums hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) erfolgreich gegen unzulässige Gebührenklauseln bei den Festivals Nova Rock und Frequency geklagt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) entschied dazu bereits im November 2025, dass das beim Nova Rock eingehobene „Müllpfand“ von 20 Euro rechtswidrig war.

Auch Frequency-Besucher bekommen Geld zurück

Gleiches gilt nach dem OLG Wien für den beim Frequency Festival eingehobenen „Müllbeitrag“: Die Einbehaltung von 10 Euro bei Rückgabe eines „vollen“ oder „halbvollen Müllsacks“ ist gröblich benachteiligend. Verbraucher, die den Müllbeitrag bezahlt haben, stehen daher Rückzahlungsansprüche zu. Nun konnte der VKI gemeinsam mit dem Veranstalter eine verbraucherfreundliche Lösung erzielen: Betroffene können sich ab sofort an die Veranstalter wenden und erhalten die vom Veranstalter für die Aufräumarbeiten einbehaltenen Gebühren rückerstattet.

Müllbeitrag nicht zulässig

Die Gerichte stellten im Verbandsverfahren klar, dass die Müllentsorgung zu den vertraglichen Nebenpflichten des Veranstalters zählt und bereits durch den Ticketpreis abgegolten ist. Eine zusätzliche Verrechnung in Form eines „Müllbeitrags“ stellt daher eine unzulässige Mehrbelastung dar. Der VKI konnte nun mit den Veranstaltern der Festivals eine Einigung erzielen: Allen Betroffenen wird der Müllbeitrag rückerstattet. Anspruchsberechtigt sind Besucher:innen der Festivals aus den Jahren 2017 – 2025, die den „Müllbeitrag“ gezahlt haben. Diese können sich unter Vorlage ihres Tickets an die Veranstalter wenden. Als unzulässig beurteilt wurde vom OLG Wien ferner eine Klausel, die die Rücküberweisung des auf dem Cashless-System aufgeladenen und unverbrauchten Restguthabens auf sechs Wochen nach dem Festival befristet („Das Beantragen der Rücküberweisung ist ab 19. August 2024, 12 Uhr und bis 30. September 2024, 23.59 Uhr in deinem persönlichen Account möglich”). Die Veranstalter merken jedoch an, dass es sich hierbei um die automatische Rücküberweisungfrist handelt. Nach dem Verstreichen der Frist kann das Guthaben via Mail manuell zurückgefordert werden. Das nicht verbrauchte Guthaben wurde und wird den Verbraucher auch über die sechs Wochen hinaus ausbezahlt und verfällt nicht.

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Belohnungssystem wird eingeführt

Um dieses Ziel zu erreichen, starten die Veranstalter gemeinsam mit dem VKI eine Awarenesskampagne zur Müllvermeidung vor Ort. „Wir freuen uns, als VKI mit der Kampagne einen Beitrag zu leisten. Musikfestivals stehen für Freiheit, Gemeinschaft und positive Erlebnisse – verursachen aber oft enorme Mengen an Müll. Nachhaltiges Feiern ist kein Verzicht, sondern Teil einer modernen Festival-Kultur“, kommentiert Franziska Keck, Leiterin Operations Management im VKI. Eingeführt wird von den Veranstaltern auch ein neues Belohnungs-System: Besucher, die die Umwelt entlasten wollen, erhalten für die Abgabe eines vollen Müllsackes einen 5 Euro Gutschein. Dieser kann online für den Kauf eines Early Bird Tickets des Nova Rock bzw. Frequency Festivals im Folgejahr eingelöst werden. Zusätzlich gibt es bei Abgabe von zwei oder mehr vollen Müllsäcken die Möglichkeit, Tickets oder Cashless Guthaben für das Festival im Folgejahr zu gewinnen.

©Leser Es wird auf den Festivals ein neues Belohnngssystem geben.

Das sagen die Chefs der Festivals

„Es war niemals unser Ziel, mit dem Müllpfand oder Müllbeitrag Gebühren zu verstecken. Das System des Müllpfandes gibt es, seit es Festivals in Österreich gibt. Ziel waren Müllvermeidung und ein Anreiz für alle, den anfallenden Müll in den dafür zur Verfügung gestellten Säcken zu sammeln, damit es auf den Campingplätzen ein wenig reiner aussieht. Wir bedanken uns bei allen Besucher:innen der letzten Jahrzehnte und hoffen, dass sie sich auch an dem jetzt neu aufgesetzten Müllsammelbelohnungssystem bei den Festivals beteiligen werden“, sagen Ewald Tatar und Harry Jenner, die Chefs der Festivals Nova Rock bzw. Frequency.