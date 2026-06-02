Stau am verlängerten Wochenende: Diese Routen sind besonders betroffen

Mit dem Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg rechnet der ÖAMTC in den kommenden Tagen mit massiven Verkehrsbehinderungen auf Österreichs Hauptverkehrsrouten. Vor allem die Rückreise Richtung Deutschland dürfte laut Expertinnen und Experten zu teils erheblichen Verzögerungen führen.

Starke Belastung auf Nord-Süd-Achsen

Besonders betroffen sind zentrale Transitstrecken wie die Brenner Autobahn (A13) in Tirol, die Tauern Autobahn (A10) in Kärnten und Salzburg sowie die Pyhrn Autobahn (A9) in der Steiermark und Oberösterreich. Hier kommt es laut Prognose des ÖAMTC vor allem vor Baustellen, Mautstellen und Tunnelbereichen immer wieder zu Überlastungen und längeren Wartezeiten. Auch an den Grenzübergängen, etwa beim Karawankentunnel (A11), in Spielfeld (A9) sowie bei Kufstein, Walserberg und Suben, ist mit Staus bei der Ein- und Ausreise zu rechnen.

Beginn der Reisewelle bereits am Mittwoch

Schon ab Mittwochnachmittag erwartet der ÖAMTC verstärkten Reiseverkehr, da viele Menschen in den Kurzurlaub aufbrechen. Besonders im Großraum der Städte dürfte es auf den Ausfallsstraßen zu dichtem Verkehr kommen. Am Samstag wird die Hauptreisewelle Richtung Norden erwartet, während am Sonntag vor allem Rückkehrer und Tagesausflügler für volle Straßen rund um die Stadteinfahrten sorgen dürften.

Weitere Staupunkte im gesamten Bundesgebiet

Neben den Hauptachsen nennt der ÖAMTC zahlreiche weitere Problemstellen im Straßennetz. Dazu zählen unter anderem die Rheintal Autobahn (A14) im Großraum Bludenz, die Vorarlberger Straße (L190) bei Feldkirch sowie die Arlberg Schnellstraße (S16) vor dem Dalaaser Tunnel. Auch die Fernpass Straße (B179), die Zillertal Straße (B169), die Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt sowie die Südost Tangente (A23) in Wien könnten zeitweise stark belastet sein.

Verzögerungen durch Veranstaltungen

Zusätzlich kommt es regional zu Behinderungen durch größere Veranstaltungen. In Salzburg sorgt das Gaisbergrennen von 4. bis 6. Juni für Sperren in der Altstadt und auf der Gaisberg Landesstraße. Die Großglockner Hochalpenstraße ist am 7. Juni wegen des „Glocknerkönigs“ zeitweise gesperrt. In Oberösterreich kann es im Zuge einer Radrundfahrt zu kurzfristigen Sperren kommen. In der Steiermark führt das Erzbergrodeo in Eisenerz zwischen 4. und 7. Juni ebenfalls zu Verkehrsverzögerungen auf der B115 zwischen Traboch und Hieflau. Der ÖAMTC rät Verkehrsteilnehmern, mehr Zeit einzuplanen und sich auf längere Fahrzeiten einzustellen.