Teurere Flüge und Dienste lassen Inflation steigen

Im Vergleich zum Vormonat April steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,1 Prozent. Flugtickets und auch Dienstleistungen sind hauptsächlich der Grund für den Anstieg. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Inflationsrate im Mai bei 3,7 Prozent.

Inflationsrate liegt bei ungefähr 3,7 Prozent

„Einer ersten Schätzung zufolge wird die Inflationsrate im Mai 2026 bei 3,7 Prozent liegen, nach 3,4 Prozent im April. Dieser Anstieg der Inflationsrate im Vergleich zu April ist überwiegend auf den verstärkten Preisauftrieb bei Dienstleistungen zurückzuführen, die nach wie vor der größte Inflationstreiber sind. In diesem Bereich stiegen die Preise um 4,4 Prozent und damit noch stärker als im April mit plus 4,1 Prozent. Dazu trugen unter anderem deutliche Preisschübe für Flugtickets bei. Einen kräftigen Preissprung auf 1,4 Prozent gab es bei den Preisen für Industriegüter, die im April noch leicht um 0,8 Prozent gestiegen waren“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

©Statistik Austria Der Verbraucherpreisindex für Mai.

Preise für Diesel und Heizöl sind gesunken

Die Preise für Diesel und Heizöl sind im Mai 2026 im Vergleich zum Vormonat gesunken. Benzin verzeichnete einen moderaten Anstieg. In Summe ging von diesen Energieträgern im Mai ein etwas geringerer Inflationsdruck aus als im April. Lebensmittel, Tabak und Alkohol wurden um 2,4 Prozent teurer, etwas weniger kräftig als im April mit einem Plus von 2,6 Prozent.