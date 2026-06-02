Kuriose Fundstücke: Was Österreicher alles im Uber vergessen

Zehn Jahre, unzählige Wiedersehen: Uber veröffentlicht global zum zehnten Mal seinen Lost & Found Index. Eine Dekade voller Fundgeschichten – von der Perücke bis zum Spielzeugpudel, von Spinnen und Schildkröten bis hin zur zahnärztlichen Lupe oder Scheidungspapieren. Egal wie skurril – die meisten dieser Gegenstände haben innerhalb weniger Stunden den Weg zu ihren Besitzern wieder zurückgefunden.

Hunderte Schlüssel als vergessen gemeldet

Martin Essl, General Manager von Uber in Österreich: „Zehn Jahre Lost & Found Index zeigen, dass sich eine Sache mit Uber nicht verändert: Ein vergessener Gegenstand ist bei Uber kein verlorener Gegenstand. Denn mit nur einem Klick in der Uber App kann jeder Fahrgast die letzte Fahrt nachvollziehen und ganz unkompliziert den Fahrer kontaktieren.“ Allein in Österreich wurden im vergangenen Jahr mehrere Hundert Schlüssel als vergessen gemeldet – und dank der Uber App wohl viele Schlüsseldienst-Rechnungen gespart.

Neujahr ist der vergesslichste Tag

Der 1. Jänner 2026 führt die Rangliste mit den meisten vergessenen Gegenständen in Österreich an – knapp vor dem 1. November 2025. Generell gilt: Wochenenden zwischen 0 und 2 Uhr nachts sind Hochsaison des Vergessens. Wien führt dabei das Städteranking an, gefolgt von Salzburg, Graz, Innsbruck und Linz. Im europäischen Vergleich liegt Österreich auf Platz 15. Großbritannien, Frankreich, Portugal, Spanien und Deutschland belegen die ersten fünf Plätze.

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Die Top 10 in Österreich

Manches ändert sich nie: Telefon, Rucksack, Brieftasche, Schlüssel, Kopfhörer, Kleidung, Reisepass, Brille, Uhr und Laptop sind auch heuer wieder die Top 10 vergessenen Gegenstände.

Röntgenbilder, Skischuhe, zahnärztliche Lupe

In Österreich hinterließen Fahrgäste 2025 unter anderem auch Röntgenbilder, Skischuhe, eine zahnärztliche Lupe und einen Kinderwagen. Weltweit getoppt wird das nur von einem 280-Liter-Aquarium sowie einer elektronischen Fußfessel. Über die gesamte Dekade betrachtet spiegeln die Fundstücke auch den Zeitgeist wider: Während 2017 noch ein lebender Hummer für Aufsehen sorgte, waren es zuletzt Labubu-Sammelfiguren und Pilates-Socken – Wellness- und Popkultur-Trends landen verlässlich in den jeweiligen Jahreslisten. Rot ist übrigens seit zehn Jahren die am häufigsten vergessene Farbe.

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10 Jahre – und ein Pop-up in New York City

Zum Jubiläum erweckt Uber den Lost & Found Index erstmals physisch zum Leben: Ein limitiertes, immersives Pop-up-Event in New York City zeigt eine Zeitleiste der kuriosesten Fundstücke der letzten zehn Jahre, bietet kostenlose Überraschungen für Besucher und gibt Tipps zur Rückgabe über die Uber-App. Und diese funktioniert ganz einfach: App öffnen, letzte Fahrt auswählen und dem Fahrer den vergessenen Gegenstand melden – durch Eingabe der Rufnummer kann dieser dann kontaktiert und ein Treffpunkt für die Übergabe vereinbart werden.