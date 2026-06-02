Paukenschlag: Baumgartner fällt für die WM aus

Nun ist es fix: Baumgartner fällt aus. Das steht nach der heutigen MRT-Untersuchung fest. Der junge Sportler zog sich eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu.

Beim gestrigen Spiel gegen Tunesien hat Österreich mit 1 zu 0 einen Sieg feiern dürfen. Trotzdem kommt Trainer Rangnick kurz vor dem Aufbruch zur WM ins Grübeln. Jetzt steht auch fest, warum: ÖFB-Star Christoph Baumgartner wird bei der WM in Nordamerika fehlen. Für den 26-Jährigen, der bei RB Leipzig eine sensationelle Saison spielte, ist es eine Hiobsbotschaft. Eine WM-Teilnahme ist für viele Profis der Höhepunkt ihrer Karriere. Baumgartner galt bereits bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren als Starspieler des ÖFB: Dort erzielte er selbst einen Treffer und bereitete einen weiteren vor. Auch in der Qualifikationsphase für die WM in Amerika gelang ihm ein Treffer.

Klagte über Riss im Oberschenkel

Baumgartner soll beim Aufwärmen vor dem gestrigen Spiel gegen Tunesien über einen Stich im Oberschenkel geklagt haben. Es sehe aktuell nicht so gut aus, sagte Rangnick unmittelbar nach dem Spiel. Nun zeigt das MRT-Ergebnis: Baumgartner ist nicht fit genug für die WM. Das teilt der ÖFB jetzt auf Instagram.

Gute Nachrichten hingegen für David Alaba

Gute Nachrichten gibt es hingegen von David Alaba: Der ÖFB-Kapitän wurde ebenfalls medizinisch durchgecheckt. Die MRT-Untersuchung zeigte keine Muskelverletzung. Es besteht kein Grund zur Sorge, Alaba kann damit planmäßig am Donnerstag, dem 4. Juni, mit dem Nationalteam die Reise in die USA antreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 11:58 Uhr aktualisiert