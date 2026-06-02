Bye Bye, Büro! Zwei von drei Österreichern wären lieber selbstständig

Unabhängig, Selbstständig, der eigene Chef sein: Laut einer neuen Studie von "Remitly Business" würden über zwei Drittel der Österreicher gern selbstständig sein. Den Schritt zu wagen traut sich allerdings nur jeder Fünfte.

Mehr als zwei Drittel der Österreicher würde gerne sein Angestellten-Verhältnis hinschmeißen und stattdessen sein eigener Chef sein. Das zeigt eine neue Studie.

Mehr als zwei Drittel der Österreicher würde gerne sein Angestellten-Verhältnis hinschmeißen und stattdessen sein eigener Chef sein. Das zeigt eine neue Studie.

Wie eine neue Studie von Remitly Business zeigt, träumen 71 Prozent der Österreicher davon, ihr eigener Chef zu sein. Allein auf TikTok zählt der Hashtag #beyourownboss bereits über 730.000 Beiträge, und auch hierzulande ist die Sehnsucht nach Selbstständigkeit groß. Die neue Studie des Anbieters für grenzüberschreitende Zahlungen für kleine Unternehmen, für die über 5.000 Menschen in 28 Ländern befragt wurden.

Arbeitsmarkt im Wandel

Weltweit geben fast drei Viertel der Befragten an, dass sie im Idealfall lieber ihr eigener Chef wären (74,6 Prozent), als für jemand anderen zu arbeiten. Das ist eine deutliche Mehrheit, und dieser Trend zeigt sich in allen befragten Ländern. Die Bereitschaft zur Selbstständigkeit ist über alle Geschlechter und Altersgruppen hinweg weitgehend gleich.

Afrika führt Länderwertung an

Kenia führt die Länderwertung an: 98,0 Prozent der Befragten gaben an, die Selbstständigkeit einer traditionellen Anstellung vorzuziehen. Südafrika (92,7 Prozent) und Marokko (90,7 Prozent) folgen dicht dahinter, womit afrikanische Länder die Spitzenposition einnehmen.

Die wichtigsten Ergebnisse für Österreich 71 Prozent der Österreicher würden lieber für sich selbst arbeiten, doch nur ein Fünftel (22 Prozent) der Befragten gibt an, in den nächsten zwölf Monaten den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Auf der anderen Seite geben 29 Prozent an, dass sie lieber klassisch angestellt bleiben möchten und landet damit im globalen Vergleich auf Platz 11. Gründe für die Selbstständigkeit sind mehr Unabhängigkeit und Flexibilität bei Arbeitszeit und Ortsgebundenheit. Neun von zehn Österreichern meinen, dass soziale Medien Selbstständigkeit attraktiver erscheinen lassen, als sie ist, und 82 Prozent finden, dass „Hustle Culture“ zu viel Druck auf Menschen ausübt.



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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert