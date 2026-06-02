Maxi-Cosi Rückruf: Verletzungsgefahr für Kinder
Achtung: Die bekannte Firma Maxi-Cosi ruft derzeit ein Produkt zurück. Es kann zu einer Verletzungsgefahr für Kinder führen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Maxi-Cosi informiert über den Rückruf der neuen Maxi-Cosi FamilyFix Basis mit visueller Anzeige. Wie das Unternehmen mitteilt, kann die visuelle Anzeige an der Basisstation beeinträchtigt werden, wenn der Kindersitz nicht auf die vorgesehene Weise von der Station entfernt wird.
Die Anzeige am Sitz funktioniert nicht richtig
In diesem Fall funktioniert die Anzeige bei der nächsten Installation möglicherweise nicht wie erwartet. Das bedeutet, dass der Kindersitz trotz grüner Anzeige möglicherweise nicht korrekt mit der Basisstation verbunden ist. Dadurch besteht im Fall eine Unfalls eine nicht unerhebliche Verletzungsgefahr für das Kind.
Produktinfo:
amilyFix Slide Pro Basis
Marke: Maxi-Cosi
Referenz: 8065057110
Verkaufsgebiet: Europa und Export
So stellst du fest, ob dein Produkt betroffen ist
Bitte im Online-Tool die Modellreferenz (Ref) und das Herstellungsdatum deines Produkts eingeben. Diese Daten finden sich auf dem Etikett an der Unterseite der Basis auf dem weißen Aufkleber. Falls eine Basis betroffen ist, wird Maxi Cosi dafür sorgen, dass eine Ersatzbasis so schnell wie möglich versendet wird.
Eine betroffene Basis kann unter nachfolgenden Bedingungen weiter sicher verwendet werden: Überprüfe die Befestigung bei jedem Einbau manuell sowohl vorne als auch hinten am Kindersitz, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß mit der Basis verbunden ist – verlassen sie sich dabei nicht ausschließlich auf den visuellen Anzeigeindikator. Alternativ können Coral Slide Pro oder Pebble Slide Pro Sitze mithilfe des Fahrzeuggurts gesichert werden.
Kundenservice:
Der Kundenservice ist unter E-Mail eu-consumercare@maxi-cosi.com oder Telefon: 08000007852 zu erreichen.