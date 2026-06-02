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Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei schwarze Ordner auf einem weißen Tisch. Beschriftet sind sie mit den Worten Insolvenz und Insolvenzverfahren.
Der Sanierungsplan für den bekannten Druckereibetrieb wurde zurückgezogen. Bereits nach Anmeldung des Insolvenzverfahrens im März sind 44 Dienstnehmer ausgetreten.
Österreich
02/06/2026
Plan gescheitert

Sanierung eines bekannten Druckereibetriebs gescheitert: 66 Dienstnehmer betroffen

Der Sanierungsplan der Salzkammergut-Media GmbH ist gescheitert, wie Creditreform am 2. Juni 2026 bekanntgibt. Die Passiva der bereits im März insolvent gemeldeten Druckerei belaufen sich mittlerweile auf 5,2 Millionen Euro.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)
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Im März 2026 musste die Salzkammergut-Media GmbH Insolvenz anmelden. Es wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Bis zur Prüfungstagsatzung Mitte Mai 2026 haben insgesamt 211 Gläubiger rund EUR 5,2 Millionen Euro an Forderungen angemeldet. Das Unternehmen sollte saniert werden, den Gläubigern wurde eine Quote von 20 Prozent angeboten.

Sanierungsplan aufgrund massiver Umsatzrückgänge und schlechter Auftragslage zurückgezogen

Nunmehr wurde der Sanierungsplan zurückgezogen. Zur Abstimmung über den Sanierungsplan kommt es daher nicht mehr. „Aufgrund massiver Umsatzrückgänge und einer schlechten Auftragslage in der gesamten Druckereibranche ist die Erfüllung eines Sanierungsplans aus heutiger Sicht nicht mehr möglich“, sagt Insolvenzexperte Stephan Mazal von Creditreform.

Vier von sieben Standorten bereits im März geschlossen

Neben dem Hauptsitz in Melk befanden sich weitere Standorte in Gmunden, Rohr, Traun, Freistadt, Bad Ischl und Mittersill. Vier Standorte (Rohr, Traun, Freistadt und Bad Ischl) mussten schon im März geschlossen werden. Von 66 Dienstnehmern sind nach den Schließungen bereits 44 ausgetreten. 22 Dienstnehmer sind derzeit noch beschäftigt. „Die weitere Abwicklung als Konkursverfahren liegt nun in der Hand des Masseverwalters“, so Stephan Mazal weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 13:39 Uhr aktualisiert
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