Unbeständig und kühler: So wird der Mittwoch in Österreich

Am Mittwoch ist es im Westen am Trockensten, weiter östlich zunächst noch teilweise nass. Am Nachmittag und Abend kann sich überall wieder ruhigeres Wetter durchsetzen. Die Sonne kommt nur selten hervor.

Auch in Salzburg Zunächst regnet anfangs, im Lauf des Vormittags legt der Regen immer längere Pausen ein und am Nachmittag gibt es Chancen auf ein wenig Sonne.

Auch in Salzburg Zunächst regnet anfangs, im Lauf des Vormittags legt der Regen immer längere Pausen ein und am Nachmittag gibt es Chancen auf ein wenig Sonne.

Der Mittwoch wird unbeständig und eher kühl. Zunächst breiten sich vielerorts Regenfälle aus, die im Süden teils kräftig ausfallen können. Auch im Osten setzt im Tagesverlauf Regen ein. Erste längere trockene Abschnitte sowie sonnige Auflockerungen zeigen sich bereits am Vormittag in Vorarlberg und im Tiroler Oberland. Im äußersten Südosten bleibt es dagegen bis in den Nachmittag hinein häufig nass.

Höchstwerte zwischen 14 und 22 Grad

Die Sonne zeigt sich nur gelegentlich. Der West- bis Nordwestwind weht lebhaft, lokal auch kräftig, in südlichen Beckenlagen bleibt er hingegen meist schwach. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 22 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südwesten, dazu rund 5 Grad in 2000 Metern Höhe.