Mann schwer verletzt: Stallarbeit endet mit Hubschrauber-Einsatz

Schwerer Unfall im Bezirk Schärding: Ein 39-Jähriger stürzte bei Stallarbeiten von einer Leiter und schlug mit dem Hinterkopf auf einer Schotterzufahrt auf.

Am Dienstag, dem 2. Juni 2026, kam es im oberösterreichischen Bezirk Schärding zu einem schweren Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Ein 39-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit Arbeiten an seinem Kuhstall beschäftigt. Dafür wollte er über eine Leiter in die erste Etage des Stalls gelangen.

Leiter war ungesichert

Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich lehnte der Mann die Leiter an die Außenwand des Kuhstalls. Gesichert war sie nicht. Während der 39-Jährige hinaufstieg, rutschte die Leiter nach rechts weg. Der Mann stürzte aus rund drei Metern Höhe ab. Dabei schlug er mit dem Hinterkopf auf einer Schotterzufahrt auf. Der Aufprall war so schwer, dass sofort notärztliche Hilfe nötig war. „Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er schwer verletzt mit dem Hubschrauber in das Klinikum Deggendorf geflogen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Oberösterreich.