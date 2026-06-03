Aquaplaning-Unfall auf der A8: Vater und Sohn verletzt

Auf der A8 im Bezirk Ried verlor ein 23-Jähriger bei Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto. Er und sein Vater mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall passierte am Dienstag, dem 2. Juni 2026, gegen 21.55 Uhr auf der A8, der Innkreisautobahn, in Fahrtrichtung Sattledt (Oberösterreich). Ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger war mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, sein 47-jähriger Vater saß am Beifahrersitz. Im Gemeindegebiet von Ort im Innkreis kam der Wagen laut Landespolizeidirektion Oberösterreich infolge von Aquaplaning ins Schwanken. Das Auto fuhr zuerst nach rechts, dann nach links und touchierte schließlich die Mittelbetonleitwand. Dort kam der Wagen auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Beide Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Ried gebracht.