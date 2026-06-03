Spritpreise in Österreich: Tanken wird wieder teurer

Während die Preise für Diesel im Mai gesunken sind, hat Benzin deutlich mehr gekostet. Vor allem die abgespeckte Version der Spritpreisbremse macht sich bemerkbar.

Die Spritpreise in Österreich sind schon seit Monaten ein Thema. Eine aktuelle Analyse des Mobilitätsclubs zeigt jetzt, dass Diesel im Mai im Schnitt 1,916 Euro pro Liter gekostet hat und damit um 9,3 Cent günstiger war als im April. Beim Benzin war das Gegenteil der Fall: Der Liter kostete im Mai 1,799 Euro und damit um acht Cent mehr als im Monat zuvor.

Nachfrage nach Benzin steigt

Langfristige ÖAMTC-Beobachtungen zeigen, dass dieser Trend nicht neu ist. Auch in den vergangenen Jahren entwickelten sich die Preise von Mai bis in den Spätsommer oft unterschiedlich: Benzin wurde dabei meist schneller teurer oder langsamer günstiger als Diesel. Eine mögliche Erklärung sehen Experten im steigenden Feiertags- und Urlaubsverkehr. Dadurch steigt die Nachfrage nach Benzin, während Diesel aufgrund der konstanten Nachfrage etwa durch das Transportwesen weniger stark schwankt.

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Wegfall der Spritpreisbremse lässt Preise steigen

Dass die „Spritpreisbremse“ weitgehend weggefallen ist, machte sich laut Experten bereits am 1. Juni bemerkbar: Die Preise an den Tankstellen stiegen im Vergleich zum 31. Mai um jeweils fünf Cent pro Liter. Eine spürbare Bremswirkung ist bei nur noch 1,7 Cent Preisbremse ab Juni nicht mehr zu erwarten – was angesichts der weiterhin hohen Preise auch beim ÖAMTC auf Kritik stößt. Für eine Tankfüllung von 50 Litern werden derzeit rund 90 Euro fällig, damit können Autofahrer etwa 1 Euro „sparen“.

So kannst du am günstigsten Tanken Am Wochenende ist Tanken laut Auswertungen meist günstiger

Preise steigen oft gegen 12 Uhr im Tagesverlauf an

Montagvormittag gilt als günstigster Zeitpunkt zum Tanken

Wer vormittags nicht kann, sollte eher am Abend tanken

Preisunterschiede können je nach Uhrzeit deutlich ausfallen

ÖAMTC empfiehlt: Tanken vor dem verlängerten Wochenende

Der morgige Feiertag bietet laut ÖAMTC eine gute Gelegenheit zum Tanken vor einem Tagesausflug oder verlängerten Wochenende. Besonders günstig ist es demnach am Donnerstagvormittag, alternativ kann sich auch das Warten bis Freitagvormittag lohnen, da rund um den Feiertag keine großen Preissprünge erwartet werden. Grundsätzlich empfiehlt der ÖAMTC, Preise zu vergleichen und gezielt günstige Tankstellen anzusteuern. Der Unterschied zwischen der günstigsten und teuersten Tankstelle in Österreich liegt derzeit bei rund 50 Cent pro Liter.