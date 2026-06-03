Warum Protein-Shakes immer teurer werden

Proteinshakes, High-Protein-Puddings oder Riegel: Diese Produkte sind derzeit so gefragt wie selten zuvor. Doch die hohe Nachfrage lässt auch die Preise steigen.

Die weltweite Nachfrage nach Proteinprodukten steigt deutlich an. Einst nur bei Bodybuildern beliebt, ist der Proteinshake schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Die weltweite Nachfrage nach Proteinprodukten steigt deutlich an. Einst nur bei Bodybuildern beliebt, ist der Proteinshake schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Die Preise für Protein-Produkte steigen stetig an. Auch das beliebte „Whey-Pulver“ ist in den letzten Jahren merkbar teurer geworden. Das liegt unter anderem daran, dass immer mehr Menschen heute Wert auf eine proteinreiche Ernährung legen. Sei es zum Muskelaufbau, aus gesundheitlichen Gründen oder im Zuge des Longevity-Trends.

Nachfrage enorm hoch, auch bei älteren Menschen

Auch ältere Personen greifen verstärkt zu eiweißhaltigen Lebensmitteln, um dem altersbedingten Muskelabbau entgegenzuwirken und ihre körperliche Fitness möglichst lange aufrecht zu erhalten. In der Folge steigt die weltweite Nachfrage nach Proteinprodukten deutlich an.

Immer mehr Produkte mit zusätzlichem Protein

Protein ist auch ein Trendthema für die Lebensmittelindustrie. Joghurt, Pudding, Riegel oder Brot mit zusätzlichem Eiweiß – all diese Produkte sind inzwischen in nahezu jedem Supermarkt vertreten. Für ihre Herstellung werden erhebliche Mengen an Protein benötigt.

Man kann nicht einfach beliebig mehr Protein produzieren

Außerdem: Protein wird aus Molke hergestellt, einem Nebenprodukt der Käseproduktion. Daher lässt sich die Produktion nicht beliebig ausweiten – selbst wenn die Nachfrage steigt, können Hersteller nicht einfach kurzfristig mehr Protein herstellen.