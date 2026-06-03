Produktrückruf: Hofer stoppt Verkauf von Hühnerfleisch

HOFER ruft vorsorglich zwei Hühnerprodukte der Eigenmarke FairHOF zurück. Grund dafür ist der Verdacht auf eine mögliche Kontamination mit Salmonellen. Vom Verzehr der betroffenen Artikel wird dringend abgeraten.

Der Lebensmittelhändler HOFER ruft derzeit zwei Geflügelprodukte der Eigenmarke FairHOF vorsorglich aus dem Verkauf zurück.

Der Lebensmittelhändler HOFER ruft derzeit zwei Geflügelprodukte der Eigenmarke FairHOF vorsorglich aus dem Verkauf zurück.

Der Lebensmittelhändler HOFER ruft derzeit zwei Geflügelprodukte der Eigenmarke FairHOF vorsorglich aus dem Verkauf zurück. Betroffen sind „FairHOF Chicken Wings (500g)“ sowie „FairHOF Gewürzte Hühner Unterkeulen (400g)“ des Lieferanten Hubers Landhendl mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Juni. 2026.

Verkauf gestoppt: Rückruf bei HOFER wegen möglicher Salmonellen

Hintergrund ist der Verdacht „einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit

Salmonellen“, wie das Unternehmen mitteilt. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes wurde der Verkauf der betroffenen Ware „sofort gestoppt“. Vom Verzehr des genannten Produktes wird ausdrücklich abgeraten.

©Hofer Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen.

Das sollten Kunden jetzt tun

Das Produkt kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. „Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung

vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist“, betont das Unternehmen abschließend.

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Rückruf: Amt warnt vor Produkten – Verkauf gestoppt

Erst kürzlich sorgte ein Produktrückruf für Aufsehen. Im Sinne des konsequenten Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit der Lebensmittelaufsicht wurden Produkte der Marke „Hemp Delight“ zurückgerufen. Mehr dazu liest du hier: Rückruf: Amt warnt vor Produkten – Verkauf gestoppt.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 18:10 Uhr aktualisiert