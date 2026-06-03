Produktrückruf: Hofer stoppt Verkauf von Hühnerfleisch
HOFER ruft vorsorglich zwei Hühnerprodukte der Eigenmarke FairHOF zurück. Grund dafür ist der Verdacht auf eine mögliche Kontamination mit
Salmonellen. Vom Verzehr der betroffenen Artikel wird dringend abgeraten.
Der Lebensmittelhändler HOFER ruft derzeit zwei Geflügelprodukte der Eigenmarke FairHOF vorsorglich aus dem Verkauf zurück. Betroffen sind „FairHOF Chicken Wings (500g)“ sowie „FairHOF Gewürzte Hühner Unterkeulen (400g)“ des Lieferanten Hubers Landhendl mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Juni. 2026.
Verkauf gestoppt: Rückruf bei HOFER wegen möglicher Salmonellen
Hintergrund ist der Verdacht „einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit
Salmonellen“, wie das Unternehmen mitteilt. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes wurde der Verkauf der betroffenen Ware „sofort gestoppt“. Vom Verzehr des genannten Produktes wird ausdrücklich abgeraten.
Das sollten Kunden jetzt tun
Das Produkt kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. „Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung
vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist“, betont das Unternehmen abschließend.
Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen?
Rückruf: Amt warnt vor Produkten – Verkauf gestoppt
Erst kürzlich sorgte ein Produktrückruf für Aufsehen. Im Sinne des konsequenten Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit der Lebensmittelaufsicht wurden Produkte der Marke „Hemp Delight“ zurückgerufen. Mehr dazu liest du hier: Rückruf: Amt warnt vor Produkten – Verkauf gestoppt.