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/ ©ORF / Günther Pichlkostner
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist einer der drei Lottomoderatoren im Studio. Er hat ein Plüschtier in den Armen.
Hast du die richtigen Zahlen auf deinem Lotto-Schein?
Österreich
03/06/2026
Lotto 6 aus 45

Beim Vierfach-Jackpot am Mittwoch: Diese Zahlen wurden gezogen

Beim Lotto wartet am Mittwoch, den 3. Juni ein satter Millionengewinn auf den Tipper. Es geht um einen Vierfachjackpot mit rund vier Millionen im ersten Gewinnrang. Beim LottoPlus-Sechser geht es um cirka 250.000 Euro.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Beim Lotto konnte am vergangenen Sonntag ein Steirer ordentlich abräumen: Die richtige Kombination auf dem Tippschein brachte dem Glücklichen etwas mehr als 190.000 Euro.

Die sechs richtigen waren trotzdem nicht dabei

Trotzdem konnte niemand die „sechs Richtigen“ (bestehend aus den Zahlen 5, 18, 27, 31, 32 und 34) tippen. Damit geht es bei der Ziehung am Mittwoch um einen Vierfachjackpot. Im Topf liegen bereits vier Millionen Euro. Es ist der fünfte Vierfachjackpot in diesem Jahr. Bisher haben sich alle vier dann noch zu einem Fünffach-Jackpot weiterentwickelt. Wir haben jetzt für dich die Zahlen der aktuellen Ziehung.

Das sind die Zahlen der Lotto-Ziehung am 3. Juni 2026

  • Lotto: 14, 23, 32, 35, 41, 45, Zusatzzahl 36
  • LottoPlus: 2, 9, 10, 22, 29, 42
  • Joker: 4, 3, 2, 0, 1, 3

*Angaben ohne Gewähr.

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