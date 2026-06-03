Beim Vierfach-Jackpot am Mittwoch: Diese Zahlen wurden gezogen

Beim Lotto wartet am Mittwoch, den 3. Juni ein satter Millionengewinn auf den Tipper. Es geht um einen Vierfachjackpot mit rund vier Millionen im ersten Gewinnrang. Beim LottoPlus-Sechser geht es um cirka 250.000 Euro.

Beim Lotto konnte am vergangenen Sonntag ein Steirer ordentlich abräumen: Die richtige Kombination auf dem Tippschein brachte dem Glücklichen etwas mehr als 190.000 Euro.

Die sechs richtigen waren trotzdem nicht dabei

Trotzdem konnte niemand die „sechs Richtigen“ (bestehend aus den Zahlen 5, 18, 27, 31, 32 und 34) tippen. Damit geht es bei der Ziehung am Mittwoch um einen Vierfachjackpot. Im Topf liegen bereits vier Millionen Euro. Es ist der fünfte Vierfachjackpot in diesem Jahr. Bisher haben sich alle vier dann noch zu einem Fünffach-Jackpot weiterentwickelt. Wir haben jetzt für dich die Zahlen der aktuellen Ziehung.