Der 1,92 m große Mittelstürmer aus Wien-Floridsdorf, Marko Arnautovic, gilt als schillernde Persönlichkeit. Nach der WM in Nordamerika möchte der Rekordschütze seiner Teamkarriere ein Ende setzen.

Das letzte Abenteuer für Marko Arnautovic gemeinsam mit dem ÖFB-Team beginnt.

Das letzte Abenteuer für Marko Arnautovic gemeinsam mit dem ÖFB-Team beginnt.

Am morgigen Donnerstag, den 4. Juni, hebt ÖFB-Trainer Ralf Rangnick gemeinsam mit seiner Startelf nach Nordamerika zur Weltmeisterschaft ab. Der Rekordspieler-und Torschütze Marko Arnautovic will dieses Abenteuer noch richtig auskosten, bevor er seine Teamkarriere beendet.

„Werde mit dem Schönsten aufhören“

Bei „Sport am Sonntag“ erklärt der 37-Jährige gegenüber dem ORF: „Ich habe alles erreicht, ich werde mit dem Schönsten aufhören. Ich will es mit der Weltmeisterschaft abschließen, das wird auch so bleiben.“ Das Teamcamp im mondänen Santa Barbara an der Pazifikküste in Kalifornien will Arnautovic, wie er sagt, noch in vollen Zügen genießen.

ÖFB-Team am Donnerstag von Alexander Van der Bellen verabschiedet

Zwei Tage hatten die Fußball-Stars frei, am morgigen Donnerstag steigen sie dann in Wien-Schwechat in den Flieger Richtung Los Angeles. Verabschiedet werden die Kicker vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen höchstpersönlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 19:48 Uhr aktualisiert