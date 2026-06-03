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/ ©Kurt Nöhmer
Das Bild auf 5min.at zeigt Wolken und die Sonne.
Das Wetter wird am Donnerstag zweigeteilt: Während in der Osthälfte die Sonne überwiegt, kann es im Westen zu Gewittern und Regenschauern kommen.
Österreich
03/06/2026
Zweigeteilt

Wetter in Österreich: Sonne im Osten, Wolken im Westen

Am Donnerstag in der Osthälfte recht sonnig und meist trocken. Vom Dachstein und der Villacher Alpe kommen aber westwärts ab dem mittleren Nachmittag ein paar Schauer und Gewitter.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Zuerst sommerliches Wetter mit viel Sonnenschein in allen Landesteilen: Der Feiertag startet wieder meist warm und freundlich. In der Osthälfte wird es allerdings deutlich sonniger als im Westen. Hier nehmen die Wolken im Tagesverlauf deutlich zu.

Gewitter und Regenschauer von Vorarlberg bis Oberösterreich

Ab dem Nachmittag gehen in Vorarlberg erste gewittrige Regenschauer nieder, die sich bis zum Abend auf Teile Nordtirols, den Norden Salzburgs und Oberösterreich ausbreiten. Mit den Gewittern sind dort teils kräftige Westwindböen möglich, später auch weiter im Osten. Tagsüber weht der Wind jedoch überwiegend schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 29 Grad.

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