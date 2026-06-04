Wer backt die beste Pizza? Falstaff startet neue Votingrunde

Falstaff sucht auch dieses Jahr die besten Pizzerien Österreichs. Das Kulinarik-Magazin ruft aktuell dazu auf, persönliche Favoriten zu nominieren. Welche Pizza-Bäcker wohl diesmal die Nase vorn haben?

Falstaff ist wieder auf der Suche nach Österreichs besten Pizzerien. Die Nominierung läuft bereits.

Falstaff ist wieder auf der Suche nach Österreichs besten Pizzerien. Die Nominierung läuft bereits.

Ein Stück Italien inmitten von Österreich: Die Suche nach der authentischsten Pizzeria ist für viele Kulinarik-Fans eine echte Herzensangelegenheit. Um die absoluten Hotspots des Landes zu küren, startet das Falstaff-Magazin auch in diesem Jahr eine Nominierungsphase. Die Community ist dazu eingeladen, online Empfehlungen abzugeben und so ihre Lieblingsrestaurants ins Rennen zu schicken. Aus allen Einsendungen werden pro Bundesland die zehn am häufigsten genannten Lokal ermittelt. Diese treten dann in einem Online-Voting gegeneinander an.

Mitmachen Hier könnt ihr eure Lieblings-Pizzeria nominieren.