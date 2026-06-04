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Bild auf 5min.at zeigt eine Pizza im Ofen.
Falstaff ist wieder auf der Suche nach Österreichs besten Pizzerien. Die Nominierung läuft bereits.
Österreich
04/06/2026
Jetzt abstimmen

Wer backt die beste Pizza? Falstaff startet neue Votingrunde

Falstaff sucht auch dieses Jahr die besten Pizzerien Österreichs. Das Kulinarik-Magazin ruft aktuell dazu auf, persönliche Favoriten zu nominieren. Welche Pizza-Bäcker wohl diesmal die Nase vorn haben?

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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Ein Stück Italien inmitten von Österreich: Die Suche nach der authentischsten Pizzeria ist für viele Kulinarik-Fans eine echte Herzensangelegenheit. Um die absoluten Hotspots des Landes zu küren, startet das Falstaff-Magazin auch in diesem Jahr eine Nominierungsphase. Die Community ist dazu eingeladen, online Empfehlungen abzugeben und so ihre Lieblingsrestaurants ins Rennen zu schicken. Aus allen Einsendungen werden pro Bundesland die zehn am häufigsten genannten Lokal ermittelt. Diese treten dann in einem Online-Voting gegeneinander an.

Mitmachen

Hier könnt ihr eure Lieblings-Pizzeria nominieren.

Welche Pizza isst du am liebsten?

Margherita
Prosciutto
Salami / Diavola
Hawaii
Quattro Stagioni
Quattro Formaggi
Tonno
Calzone
Vegetariana
Eine andere Sorte.
Ich mag keine Pizza.
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