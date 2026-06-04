Lidl, HOFER, BILLA, SPAR: Diese Geschäfte sind an Fronleichnam offen

Zu Fronleichnam bleibt Österreich großteils im Feiertagsmodus. Aber wer Milch, Grillzeug oder Butter braucht, findet an ausgewählten Standorten trotzdem offene Türen. 5 Minuten hat einen Öffnungszeiten-Überblick für dich.

Fronleichnam am Donnerstag, 4. Juni: In ganz Österreich bleiben viele Supermärkte zu. Ein paar Ausnahmen retten aber den Kühlschrank - vor allem an Bahnhöfen und Flughäfen.

Fronleichnam am Donnerstag, 4. Juni: In ganz Österreich bleiben viele Supermärkte zu. Ein paar Ausnahmen retten aber den Kühlschrank - vor allem an Bahnhöfen und Flughäfen.

Am heutigen Donnerstag, dem 4. Juni, ist Fronleichnam und damit heißt es in Österreich vielerorts: Feiertagsruhe statt Einkaufsrunde. Wer trotzdem noch dringend Milch, Brot oder die vergessene Grillerei braucht, muss aber nicht gleich den Kühlschrank anschreien. Die meisten Supermärkte in Österreich bleiben am Feiertag geschlossen. Ganz ohne Einkaufsmöglichkeit steht man aber nicht da. Einige wenige Märkte haben offen, vor allem dort, wo viel gereist wird, also an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. Zusätzlich gibt es in Kärnten mehrere Filialen mit Saison-Öffnungszeiten.

Kärnten hat den Feiertagsjoker

Wer in Kärnten unterwegs ist, hat am Feiertag besonders gute Karten. Dort sperren mehrere Lidl- und HOFER-Filialen auf. Auch einige BILLA-Märkte sind in der Sommersaison geöffnet. Bei Lidl und HOFER gelten bei den genannten Filialen dieselben Zeiten: von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Dazwischen ist Pause, also besser nicht genau um 14 Uhr mit leerem Einkaufssackerl vor der Tür stehen.

HOFER und LIDL-Öffnungszeiten in Kärnten: HOFER am Donnerstag, 4. Juni Eberndorf, Bleiburger Straße 64: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Velden am Wörthersee,

Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr Lidl am Donnerstag, 4. Juni Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Seeboden, Hauptstraße 25: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Eberndorf, An der Bundesstraße 6: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Arnoldstein, Kärntner Straße 75: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Fronleichnam: SPAR hat hier offen

Bei SPAR sind am Feiertag vor allem jene Standorte interessant, die auch sonst an Sonn- und Feiertagen offen haben. Dazu zählen Märkte an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. In Wien ist außerdem der Supermarkt in der Babenbergerstraße geöffnet. Für genaue Öffnungszeiten einzelner Standorte verweist SPAR auf die Standortsuche. Wer also gerade unterwegs ist, hat bessere Chancen als jemand, der daheim vor dem leeren Kühlschrank steht.

Offene SPAR-Filialen: SPAR am Donnerstag, 4. Juni

Geöffnet sind laut Angaben vor allem: Standorte an Bahnhöfen

Standorte an Flughäfen

Standorte bei Tankstellen

Wien: Supermarkt in der Babenbergerstraße

Fronleichnam: Diese BILLA-Märkte haben offen

Auch bei BILLA gibt es am Feiertag offene Standorte. Besonders wichtig sind jene Märkte, die immer auch sonn- und feiertags aufsperren. Dazu kommen mehrere Saison-Standorte, vor allem in Kärnten. Wer in Wien, Salzburg oder am Flughafen unterwegs ist, hat ebenfalls Einkaufsmöglichkeiten. Die Zeiten sind aber je nach Markt unterschiedlich, also lieber vorher genau schauen, statt mit leerem Magen zu spekulieren.

BILLA-Öffnungszeiten zu Frohnleichnam Wien: Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus: 10 bis 20 Uhr

Praterstern: 6 bis 22 Uhr

Julius-Tandler-Platz 3: 6 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 bis 3: 5.30 bis 23 Uhr

Wien-Flughafen, Gst. 611/1: 6.30 bis 22 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 1: 5.30 bis 20 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 3: 6 bis 22 Uhr Salzburg: Griesgasse 19 bis 21: 11 bis 15 Uhr

Kaigasse 32: 11 bis 15 Uhr Kärnten: Klagenfurt Hauptbahnhof: 6 bis 21 Uhr

Diese BILLA-Standorte kommen zusätzlich dazu

Zusätzlich haben mehrere BILLA-Märkte in der Sommersaison offen. Genaue Öffnungszeiten wurden im Ausgangstext nicht genannt. Dafür wird auf die BILLA-Standortsuche verwiesen.