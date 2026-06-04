Lidl, HOFER, BILLA, SPAR: Diese Geschäfte sind an Fronleichnam offen
Zu Fronleichnam bleibt Österreich großteils im Feiertagsmodus. Aber wer Milch, Grillzeug oder Butter braucht, findet an ausgewählten Standorten trotzdem offene Türen. 5 Minuten hat einen Öffnungszeiten-Überblick für dich.
Am heutigen Donnerstag, dem 4. Juni, ist Fronleichnam und damit heißt es in Österreich vielerorts: Feiertagsruhe statt Einkaufsrunde. Wer trotzdem noch dringend Milch, Brot oder die vergessene Grillerei braucht, muss aber nicht gleich den Kühlschrank anschreien. Die meisten Supermärkte in Österreich bleiben am Feiertag geschlossen. Ganz ohne Einkaufsmöglichkeit steht man aber nicht da. Einige wenige Märkte haben offen, vor allem dort, wo viel gereist wird, also an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. Zusätzlich gibt es in Kärnten mehrere Filialen mit Saison-Öffnungszeiten.
Kärnten hat den Feiertagsjoker
Wer in Kärnten unterwegs ist, hat am Feiertag besonders gute Karten. Dort sperren mehrere Lidl- und HOFER-Filialen auf. Auch einige BILLA-Märkte sind in der Sommersaison geöffnet. Bei Lidl und HOFER gelten bei den genannten Filialen dieselben Zeiten: von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Dazwischen ist Pause, also besser nicht genau um 14 Uhr mit leerem Einkaufssackerl vor der Tür stehen.
HOFER und LIDL-Öffnungszeiten in Kärnten:
HOFER am Donnerstag, 4. Juni
- Eberndorf, Bleiburger Straße 64: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Velden am Wörthersee,
- Rosentaler Straße 78: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
- Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Lidl am Donnerstag, 4. Juni
- Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
- Seeboden, Hauptstraße 25: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
- Eberndorf, An der Bundesstraße 6: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
- Arnoldstein, Kärntner Straße 75: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Fronleichnam: SPAR hat hier offen
Bei SPAR sind am Feiertag vor allem jene Standorte interessant, die auch sonst an Sonn- und Feiertagen offen haben. Dazu zählen Märkte an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. In Wien ist außerdem der Supermarkt in der Babenbergerstraße geöffnet. Für genaue Öffnungszeiten einzelner Standorte verweist SPAR auf die Standortsuche. Wer also gerade unterwegs ist, hat bessere Chancen als jemand, der daheim vor dem leeren Kühlschrank steht.
Offene SPAR-Filialen:
SPAR am Donnerstag, 4. Juni
Geöffnet sind laut Angaben vor allem:
- Standorte an Bahnhöfen
- Standorte an Flughäfen
- Standorte bei Tankstellen
- Wien: Supermarkt in der Babenbergerstraße
Fronleichnam: Diese BILLA-Märkte haben offen
Auch bei BILLA gibt es am Feiertag offene Standorte. Besonders wichtig sind jene Märkte, die immer auch sonn- und feiertags aufsperren. Dazu kommen mehrere Saison-Standorte, vor allem in Kärnten. Wer in Wien, Salzburg oder am Flughafen unterwegs ist, hat ebenfalls Einkaufsmöglichkeiten. Die Zeiten sind aber je nach Markt unterschiedlich, also lieber vorher genau schauen, statt mit leerem Magen zu spekulieren.
BILLA-Öffnungszeiten zu Frohnleichnam
Wien:
- Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus: 10 bis 20 Uhr
- Praterstern: 6 bis 22 Uhr
- Julius-Tandler-Platz 3: 6 bis 22 Uhr
- Europaplatz 1 bis 3: 5.30 bis 23 Uhr
- Wien-Flughafen, Gst. 611/1: 6.30 bis 22 Uhr
- Wien-Flughafen, Terminal 1: 5.30 bis 20 Uhr
- Wien-Flughafen, Terminal 3: 6 bis 22 Uhr
Salzburg:
- Griesgasse 19 bis 21: 11 bis 15 Uhr
- Kaigasse 32: 11 bis 15 Uhr
Kärnten:
- Klagenfurt Hauptbahnhof: 6 bis 21 Uhr
Diese BILLA-Standorte kommen zusätzlich dazu
Zusätzlich haben mehrere BILLA-Märkte in der Sommersaison offen. Genaue Öffnungszeiten wurden im Ausgangstext nicht genannt. Dafür wird auf die BILLA-Standortsuche verwiesen.
BILLA – Saison-Standorte
Kärnten:
- Eberndorf, An der Bundesstraße 3
- Gmünd, Holztratte 30
- Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155
- Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5
- Kötschach/Mauthen, Kötschach 550
- Arnoldstein, Kärntner Straße 71
- Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44
- Patergassen, Wiedweg 45
- Mallnitz, Stappitz 159
- Reifnitz, Kotschachstraße 1
- Finkenstein, Faakerseestraße 5
- Millstatt, Aribonenstraße 281
- Bodensdorf, Bundesstraße 38
- Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60
- Afritz, Millstätter Straße 103
- Velden, Gendarmerieplatz 3
- Krumpendorf, Hauptstraße 221
- Seeboden, Hauptstraße 125
- Pörtschach, Hauptstraße 202
- St. Kanzian, Klopeiner Straße 24
- Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1
- Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28
- Kühnsdorf, Seebach 37
Oberösterreich:
- Attersee, Attergauerstraße 9