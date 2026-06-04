Lotto-Jackpot nicht geknackt: Am Sonntag geht es um 5,5 Millionen Euro

Kein Treffer bei „6 aus 45“: Die sechs Richtigen blieben am Mittwoch aus. Damit geht es am Sonntag um einen Fünffachjackpot und um satte 5,5 Millionen Euro.

Die Lotto-Kugeln sind am Mittwoch, dem 3. Juni, gerollt, doch der große Jubel blieb aus. Kein einziger Tipp hatte die Zahlen 14, 23, 32, 35, 41 und 45 richtig angekreuzt. Damit wurde der Jackpot erneut nicht geknackt. Doch ganz ohne Gewinner blieb die Ziehung aber nicht. Zwei Spielteilnehmer hatten fünf Richtige plus Zusatzzahl. Ein Gewinn geht nach Tirol, der zweite wurde über win2day erzielt. Der ganz große Wurf blieb damit zwar aus, aber immerhin gab es Trostpreise auf hohem Niveau. Für alle, die am Sonntag mitspielen, wird es jetzt aber umso spannender: Der Topf wächst weiter.

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5,5 Millionen im Topf

Bei Lotto „6 aus 45“ am Sonntag, dem wartet nun ein Fünffachjackpot. Für den oder die möglichen Sechser-Gewinner liegen dann 5,5 Millionen Euro bereit. Es ist bereits der fünfte Fünffachjackpot im heurigen Jahr. Zwei davon sind bisher sogar noch zu einem Sechsfachjackpot weitergewachsen.

LottoPlus zahlt aus

Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Davon profitierten die Fünfer: Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde auf sie aufgeteilt. Insgesamt 62 LottoPlus-Fünfer bekommen jeweils etwas mehr als 6.000 Euro. In der nächsten Runde geht es beim LottoPlus-Sechser um rund 300.000 Euro.

Joker geht in den Süden Österreichs

Während der Lotto-Jackpot weiter anwächst, gab es beim Joker einen Sologewinn. Ein oder eine Kärntner:in traf mit dem ersten von drei Joker-Quicktipps die richtige Kombination. Dafür gibt es etwas mehr als 248.000 Euro. Die nächste Lotto-Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.