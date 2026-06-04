Public Viewing zur WM 2026: Alle Standorte im Überblick
Von Wien bis Vorarlberg wird die WM 2026 zum Rudel-Schauen: Knapp 200 Public-Viewing-Standorte zeigen die Spiele live. 5 Minuten hat den Überblick, wo du gemeinsam jubeln kannst.
Ab 11. Juni 2026 rollt bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Ball live in ORF 1. Wer daheim nicht allein vor dem Fernseher sitzen will, hat in ganz Österreich viele Möglichkeiten zum gemeinsamen Schauen. Knapp 200 Public-Viewing-Standorte sollen das Turnier mit den Fans verfolgen. Damit wird aus jedem Torjubel schnell ein kleiner Nachbarschaftschor.
Freust du dich schon auf die Fußball-WM?
Große Fußballnamen
Beim Public Viewing stehen zahlreiche Vorrundenspiele am Programm. Mit dabei sind unter anderem Partien von Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, den Niederlanden, Argentinien und der Schweiz. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommen natürlich die Spiele des österreichischen Nationalteams. Da darf man wohl davon ausgehen: Bei Rot-Weiß-Rot wird das Gegröle ein bisserl lauter.
Bis zum Finale
Nicht nur die Vorrunde wird gemeinsam geschaut. Auch ausgewählte K.-o.-Spiele, die Halbfinalspiele am 14. und 15. Juli sowie das Finale am 19. Juli 2026 werden übertragen. Wer also im Juni mit Trikot, Sitzplatz und Getränk startet, kann sich fast bis Ende Juli durchjubeln. Und falls es sportlich einmal zäh wird: Gemeinsam granteln gehört beim Fußball ja fast schon zum Rahmenprogramm.
Public-Viewing-Standorte im Überblick
- Jacky’s Mühle
Scheunegasse 10, 7122 Gols
- KUMA / Kultura i krcma – Kultur und Beisl
Parkgasse 3, 7304 Großwarasdorf
- Seebühne Mörbisch
Seebühne 1, 7072 Mörbisch am See
- wm.burgenland.info
- Sporthotel Krz
Stadiongasse 16, 7350 Oberpullendorf
- SV Marsch Neuberg
Kirchenweg 8, 7537 Neuberg
- Viva la Napoli
Gustav Degen Gasse 9, 7210 Mattersburg
- Neuer Platz Klagenfurt
Neuer Platz, 9020 Klagenfurt
- Benediktinerplatz Klagenfurt
Benediktinerplatz 10, 9020 Klagenfurt
- Campingplatz Alpenfreude
Wertschach 27, 9612 St. Georgen
- Casino Velden
Am Corso 17, 9220 Velden
- Dorfplatz St. Lorenzen
Dorfplatz St. Lorenzen, 9654 St. Lorenzen
- Eventgelände Arneitz
Seeuferlandesstraße 53, 9583 Faak am See
- Ferlacher Hauptplatz
Kirchgasse 5, 9170 Ferlach
- Ferlach Public Viewing
- Freiwillige Feuerwehr Gablern
Gablern 81, 9141 Eberndorf
- Hoher Platz Wolfsberg
Hoher Platz, 9400 Wolfsberg
- Casino Baden
Kaiser-Franz-Ring 1, 2500 Baden
- Feuerwehrhaus FF Wimpassing
Dr. Karl Rennergasse 5, 2632 Wimpassing
- Flughafen Wien
Flughafen Wien, Terminal 3, F03, 1300 Wien-Flughafen
- Flora Café Bar
Ausstellungsstraße 4b, 2020 Hollabrunn
- Freiwillige Feuerwehr Pernitz
Bahnstraße 7, 2763 Pernitz
- kühstein.HAUS
Kühsteingraben 12-14, 3550 Langenlois
- Kulturheim Steinabrückl
Hauptstraße 9, 2751 Steinabrückl
- Kulturinitiative Weinsbergerwald
Gutenbrunn 24, 3665 Gutenbrunn
- LUSTWERK
Kremser Str. 9, 3660 Klein-Pöchlarn
- Ortsplatz Ferschnitz
Marktplatz 15, 3325 Ferschnitz
- Rathaus Gänserndorf
Rathausplatz 2, 2230 Gänserndorf
- Rathaus der Marktgemeinde Trumau
Kirchengasse 6, Parkplatz vor dem Gemeindeamt, 2521 Trumau
Zusatzinfo: Marktgemeinde Trumau
- Schirm Bar & Café
Stadtplatz 26, 3950 Gmünd
- Schlosspark Pottendorf
Badener Straße 2, 2486 Pottendorf
- SC Pfaffstätten
Lederhasgasse 7, 2511 Pfaffstätten
- SC Mautern
Austrasse 15, 3512 Mautern
- SC Theresienfeld
Sportplatzgasse 9, 2604 Theresienfeld
- SCU Obersdorf/Pillichsdorf
Kirschenalle 39, 2120 Obersdorf
- Sportplatz Weitersfeld
Weitersfeld 376, 2084 Weitersfeld
- Sportzentrum Mistelbach
Zum Sportzentrum, 2130 Mistelbach
- s’Schneckal
Hauptplatz 19, 2514 Traiskirchen
- Stadion Hollabrunn
Aumühlgasse 8, 2020 Hollabrunn
- Stadtpark Wilhelmsburg
Stadtpark 1, 3150 Wilhelmsburg
- USV Atzenbrugg/Heiligeneich
Sportplatz 2, 3452 Heiligeneich
- VIENNA Lounge
Flughafen Wien-Schwechat, 1300 Wien
- Volksheim Ziersdorf
Hornerstr. 42, 3710 Ziersdorf
- Westfield Shopping City Süd
Multiplex Terrassen, 2334 Vösendorf
- Zwettler Freizeitmeile
Schaiger Sisters-Weg 2 & Schwaiger Sisters-Weg 3, 3910 Zwettl-Niederösterreich
- Sandburg Linz
Untere Donaulände 5, 4020 Linz
Zusatzinfo: Public Viewing „Die Sandburg“
- Autohaus Pichler
Im Freizeitpark 2, 4221 Steyregg
- Casino Linz
Rainerstraße 2-4, 4020 Linz
- Dachstein West Arena – ASKÖ Gosau
Steinermühlenweg 11, 4824 Gosau
- dinoilizeko e.U.
Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
- Freiwillige Feuerwehr Gampern
Hauptstraße 12, 4851 Gampern
- Freiwillige Feuerwehr Grünburg
Hauptstrasse 33, 4594 Grünburg
Zusatzinfo: FF Grünburg
- Goldmarie WirtshausBar
Linzer Straße 28, 4614 Marchtrenk
- last by Schachermayer
Lastenstraße 42, 4020 Linz
- Linzer Uni Inn
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
- Musistubn Antiesenhofen
Maasbach 20, 4980 Antiesenhofen
- ORF OÖ Arena im Minoritenstadion in Wels
Minoritenplatz/Stadtplatz, 4600 Wels
- Pink Panther
Altstadt 8, 4020 Linz
Zusatzinfo: Pink Panther
- Rohbau Mehrnbach
Renetsham 11, 4941 Mehrnbach
- SC Tragwein/Kamig
Pregartener Str. 19, 4284 Tragwein
- Sportunion Sonnberg im Mühlkreis
Sonnberg 94, 4202 Sonnberg
- SV GW Zell am Pettenfirst
Zell 45, 4842 Zell am Pettenfirst
- Tante Kaethe
Strasserau 3, 4020 Linz
Zusatzinfo: Tante Kaethe
- Tutto BERNY
Hessenplatz 2, 4020 Linz
- Toscana Congress Gmunden
Toscana 6, 4810 Gmunden
- Union Arbing
Schlossberg 57, 4341 Arbing
- Union Bad Kreuzen Sektion Fussball
Neuaigen 14, 4362 Bad Kreuzen
- Union Reichl Brot St. Marien
Sportplatzstraße 4, 4502 St. Marien
- Union Schönau
Almstraße 6, 4274 Schönau
- Union Sport Streicher Seewalchen
Rathausplatz 1, 4863 Seewalchen am Attersee
- Wirt in Puchberg
Puchberg 10, 4341 Arbing
- Woodstock der Blasmusik
Kammer 5, 4974 Ort im Innkreis
- Casino Salzburg
Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim
- Casino Zell am See
Esplanade 4-6, 5700 Zell am See
- Citymarketing Seekirchen e.V.
Strandbad/Fussballplatz, 5201 Seekirchen
- Fußballstadion des FC Red Bull Salzburg
Stadionstraße 2/3, 5071 Wals bei Salzburg
- Gemeindeamt Hüttau
Dorfzentrum Hüttau/Mehrzweckraum, 5511 Hüttau
- Grand Hotel Zell am See
Esplanade 4-6, 5700 Zell am See
- Otto-Gruberhalle
Mittergasse 18, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer
- Single Oak Café | Bar
Krotachgasse 7, 5020 Salzburg
- TSV Sportheim Sankt Johann im Pongau
Sportplatzweg 7, 5600 Sankt Johann im Pongau
- Verein Dr. Franz Rehrl Studentenheim
Petersbrunnstraße 14, 5020 Salzburg
- Annenhof Kino Graz
Annenstraße 29, 8020 Graz
Zusatzinfo: Public Viewing im Cineplexx
- Burg Spielberg
Burgstraße 1 – Helenenhof / Flatschach 1 – Burg Party Corner, 8724 Spielberg
- Casino Graz
Landhausgasse 10, 8010 Graz
- Hauptplatz Fürstenfeld
Hauptplatz, 8280 Fürstenfeld
- Hauptplatz Seiersberg
Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg Pirka
- Hengistzentrum Hengsberg
Hensgberg 7, 8411 Hengsberg
- Kulturhaus Knittelfeld
Gaalerstraße 4, 8720 Knittelfeld
- Merkur Eisstadion
Zoisweg 15, 8041 Graz
- Mittelschule Kindberg
August Musger Gasse 10, 8650 Kindberg
- Park der Volksschule Lieboch
Hitzendorferstrasse 2, 8501 Lieboch
- Rathauspark Deutschlandsberg
Rathauspark – Hauptplatz, 8530 Deutschlandsberg
- Rintpark Frohnleiten
Brucker Straße 5, 8130 Frohnleiten
- Saturn Projektentwicklung GmbH
Dr. Auner Straße 19/9, 8074 Raaba-Grambach
- Sportsbar Das Eggenberg
Zoisweg 21, 8010 Graz
- Stieglerhaus
St. Stefan ob Stainz 14, 8511 St. Stefan ob Stainz
- Sunnockan | Gnas
Wörth bei Gnas, 8342 Gnas
Zusatzinfo: Sunnockan in Gnas
- Verein Stoderspatzerl
Kurpark Gröbming, 8962 Gröbming
- Weber Grillcenter Graz
Rudolf Kratochwill-Strasse 3, 8054 Seiersberg-Pirka
- Casino Seefeld
Bahnhofstraße 124, 6100 Seefeld/Tirol
- Casino Innsbruck
Salurner Straße 15, 6020 Innsbruck
- Casino Kitzbühel
Hinterstadt 24, 6370 Kitzbühel
- Der Pianokeller Reutte
Stadtpark Untermarkt, 6600 Reutte
- Eduard-Wallnöfer-Platz
Eduard-Wallnöfer-Platz, 6410 Telfs
- Freiwillige Feuerwehr Jenbach
Tratzbergstraße 11, 6200 Jenbach
- Freiwillige Feuerwehr Sistrans
Tiglsweg 400, 6073 Sistrans
- Landgut Furtherwirt GMBH
Innsbruckerstraße 62, 6382 Kirchdorf
- Mehrzweckplatz, Schwaz-Ost
Johannes Messner Weg 12, 6130 Schwaz
- Musik Kultur St. Johann
Lederergasse 5, 6380 St. Johann in Tirol
Zusatzinfo: Musik Kultur
- Musikpavillon Zams
Sanatoriumstraße 1, 6511 Zams
- Olympiaworld Innsbruck
Olympiastrasse 10, 6020 Innsbruck
- SPG Lechtal
Am Sportplatz 5, 6642 Stanzach
- wohlbekannt am Platzl
Hauptplatz 5, 6020 Innsbruck/Mühlau
- Azzurra Pizzeria
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2, 6890 Lustenau
- Casino Bregenz
Platz der Wiener Symphoniker 3, 6900 Bregenz
- Casino Kleinwalsertal
Walserstraße 31, 6991 Riezlern
- Fanfarenzug Bregenz
Bahnhofstraße 47, 6900 Bregenz
- Museum Paarhof Buacher
6707 Bürserberg
- Ortsfeuerwehr Röns
Magnusplatz 1, 6822 Röns
- Spannrahmen Hard
In der Wirke 2, 6971 Hard
- Zentrum Bar
Sankt Ulrichstraße 4, 6840 Götzis
- FRANCIS Plaza
Julius Tandler Platz 3, 2. Stock, Plaza, 1090 Wien
- Cafe Pier 22
Pier 22, 1220 Wien
- Casino Wien
Kärntner Straße 41, 1010 Wien
- Duzi’s
Praterstraße 25, 1020 Wien
- Freie Bühne Wien
Wiedner Hauptstraße 60b, 1040 Wien
- Generali Arena
Horrplatz 1, 1100 Wien
- Grill & Restaurant Semendria Gaussplatz
Gaussplatz 1, 1020 Wien
- Hotel Rosewood Vienna – Rooftop
Hotel Rosewood Vienna – Rooftop, The 1835, 1010 Wien, Tuchlauben 4 / Petersplatz 7, 1010 Wien
- Krankenhaus Barmherzige Brüder Wien
Johannes von Gott Platz 1, Klostergarten, 1020 Wien
- Mirage im Prater
Prater 75, 1020 Wien
- Palais Auersperg
Auerspergstraße 1, 1080 Wien
- Restaurant Juan Taco
Hofmühlgasse 11, 1060 Wien
- The Red Lion Pub
Löwengasse 6, 1030 Wien
- ULRICH & ERICH Wien
Sankt Ulrichsplatz, 1070 Wien
- Wiener Würstelstand in 1030 Wien
Grasbergergasse 2A, 1030 Wien
- wine-world
Goldeggasse 21, 1040 Wien