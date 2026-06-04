Public Viewing zur WM 2026: Alle Standorte im Überblick

Von Wien bis Vorarlberg wird die WM 2026 zum Rudel-Schauen: Knapp 200 Public-Viewing-Standorte zeigen die Spiele live. 5 Minuten hat den Überblick, wo du gemeinsam jubeln kannst.

Von Wien bis Kärnten, von Tirol bis ins Burgenland: Zur FIFA Fußball-WM 2026 wird in Österreich an knapp 200 Standorten gemeinsam mitgefiebert.

Von Wien bis Kärnten, von Tirol bis ins Burgenland: Zur FIFA Fußball-WM 2026 wird in Österreich an knapp 200 Standorten gemeinsam mitgefiebert.

Ab 11. Juni 2026 rollt bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Ball live in ORF 1. Wer daheim nicht allein vor dem Fernseher sitzen will, hat in ganz Österreich viele Möglichkeiten zum gemeinsamen Schauen. Knapp 200 Public-Viewing-Standorte sollen das Turnier mit den Fans verfolgen. Damit wird aus jedem Torjubel schnell ein kleiner Nachbarschaftschor.

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Große Fußballnamen

Beim Public Viewing stehen zahlreiche Vorrundenspiele am Programm. Mit dabei sind unter anderem Partien von Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, den Niederlanden, Argentinien und der Schweiz. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommen natürlich die Spiele des österreichischen Nationalteams. Da darf man wohl davon ausgehen: Bei Rot-Weiß-Rot wird das Gegröle ein bisserl lauter.

Bis zum Finale

Nicht nur die Vorrunde wird gemeinsam geschaut. Auch ausgewählte K.-o.-Spiele, die Halbfinalspiele am 14. und 15. Juli sowie das Finale am 19. Juli 2026 werden übertragen. Wer also im Juni mit Trikot, Sitzplatz und Getränk startet, kann sich fast bis Ende Juli durchjubeln. Und falls es sportlich einmal zäh wird: Gemeinsam granteln gehört beim Fußball ja fast schon zum Rahmenprogramm.