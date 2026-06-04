AirFryer im-AK Test: Günstigere Geräte schneiden positiv ab

Gut muss nicht immer teuer sein. Die AK unterzog acht Airfryer einem Praxistest. Die Ergebnisse zeigen, dass man leistungsfähige Geräte bereits unter 40 Euro bekommen kann.

Heißluftfritteusen, ebenfalls Airfryer genannt, sind eine nützliche Ergänzung in der Küche. Im aktuellen Test der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt sich, dass gute Geräte nicht teuer sein müssen. Der „MasterChef“ von Action um 39,95 Euro sowie die Modelle von Ninja und Tefal, die knapp 60 Euro kosten, teilen sich den Testsieg.

Genauer unter der Lupe

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat acht Airfryer einem Praxistest unterzogen. Bewertet wurden Handhabung, Bedienung, Garergebnisse und Reinigung. Getestet wurden Geräte der Marken Ambiano, Gourmet maxx, MasterChef, Ninja, Silvercrest, Simpex, Tchibo und Tefal. Die Preise lagen zwischen 29,99 und 59,99 Euro, die Leistung lag zwischen 1.000 und 2.000 Watt. Die Produkte sind vielfältig einsetzbar. Sie können nicht nur frittieren, sondern auch grillen, backen und braten und ersetzen damit oft mehrere Küchengeräte. Bis auf den Airfryer von Tchibo, der händisch zu reinigen ist, sind alle Modelle spülmaschinengeeignet.

Wer macht die perfekten Pommes?

Deutliche Unterschiede gibt es bei der Zubereitung von Pommes Frites. Die Modelle von Ambiano, Ninja, Tefal und MasterChef lieferten hervorragende Ergebnisse: außen knusprig, innen weich. Der Airfryer von Tchibo sorgte hingegen nur teilweise für gleichmäßig gegarte Pommes. Bei Simpex, Gourmet maxx und Silvercrest wurden die Pommes hart und trocken. Chicken Nuggets wurden in sieben Geräten perfekt gegart. Lediglich beim Modell von Ambiano wurde das Fleisch etwas trocken. Die Panier war bei fünf Geräten schön knusprig, bei Gourmet maxx und Simpex hätte sie krosser ausfallen können. Die Tchibo Mini-Luftfritteuse produzierte eine harte und trockene Kruste. Neben diesen Kochergebnissen prüften die Tester auch die Lautstärke während der Nutzung. Diese lag zwischen 52 und 62 Dezibel – das entspricht etwa einer normalen Unterhaltung. Kritik gab es beim Silvercrest-Airfryer, weil Pommes durch den Garkorb fielen, und beim Gourmet maxx-Gerät, da unangenehmer Plastikgeruch entstand. Weitere Infos zu dem Thema findest du hier.