Österreichs Justiz schneidet sehr gut bei EU-Justizbarometer ab

Anlässlich der Präsentation des EU-Justizbarometers 2026 freut sich Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) über das Ergebnis und sagt: „Der EU-Vergleich macht sicher: Österreichs Justiz liefert hohe Qualität und Ergebnisse. Die Menschen und Unternehmen im Land vertrauen auf ihre Unabhängigkeit und Effektivität. Als Justizministerin bedanke ich mich in erster Linie für die hervorragende Arbeit, die die Mitarbeiter:innen jeden Tag an den Gerichten und Justizbehörden leisten. Ohne ihren Einsatz wären die Spitzenplatzierungen, die Österreich Jahr um Jahr im EU-Justizranking erzielt nicht möglich. Und dabei werden die Aufgaben nicht weniger und die Herausforderungen nicht leichter. Eine starke und unabhängige Justiz ist das Fundament für den Rechtsstaat und die Demokratie und den Wirtschaftsaufschwung. Sorgen wir dafür, dass die Justiz auch in der Zukunft diesen wichtigen Aufgaben nachkommen kann.“

Österreich erneut im Spitzenfeld

Auch 2026 zählt Österreich zu den führenden Justizsystemen der Europäischen Union. Besonders positiv schneidet die heimische Justiz bei der kurzen Verfahrensdauer in Zivil- und Handelssachen erster Instanz ab: Österreich belegt hier den vierten Platz innerhalb der EU. Beim Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz erreicht Österreich in der Wahrnehmung der Bevölkerung den dritten Platz innerhalb der EU. Auch Unternehmen bewerten die Justiz positiv: Hier verbessert sich Österreich gegenüber dem Vorjahr auf den siebten Platz. Damit bestätigt sich das hohe Vertrauen der Wirtschaft in die österreichischen Gerichte und die Rechtssicherheit des Standorts Österreich. Auch bei der Wahrnehmung der Unabhängigkeit von Vergabebehörden erster Instanz durch Unternehmen nimmt Österreich mit dem vierten Platz einen Spitzenrang ein und zählt zu den bestbewerteten Staaten der Europäischen Union.

©pexels / Ekaterina Bolovtsova Justizsysteme sind grundlegende und wichtige Bausteine jeden Landes.

EU-Justizbarometer als wichtiges Instrument für die Bewertung von Justizsystemen

Seit 2013 veröffentlicht die Europäische Kommission das EU-Justizbarometer. Es gilt als eines der wichtigsten Instrumente zum Vergleich der Justizsysteme in Europa und untersucht jährlich die Effizienz, Qualität und Unabhängigkeit der Justiz in den Mitgliedstaaten mittels objektiver sowie vergleichbarer Daten. Die Ergebnisse fließen unter anderem in den jährlichen EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht ein und dienen als wichtige Grundlage für die Bewertung der Funktionsfähigkeit nationaler Justizsysteme. Leistungsfähige und unabhängige Gerichte sind ein wesentlicher Faktor für den Schutz von Grundrechten, das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat sowie für attraktive Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Investitionen. Das komplette EU-Justizbarometer findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 14:06 Uhr aktualisiert