Razzia: Vorwürfe gegen Goldhändler und Austria-Sponsor

Diese Woche gab es am Firmensitz des Goldhändlers TGI in Vaduz eine Razzia. Die Vorwürfe gegen das Unternehmen, welches auch Sponsor der Austria ist, werden aktuell auch firmenintern geprüft.

Unlängst wurde bekannt, dass der Goldhändler TGI den Kärntner Fußballclubs Austria Klagenfurt als Sponsor unterstützt. Wie nun aus mehreren Medienberichten hervorgeht, soll es bei dessen Firmensitz in Vaduz eine Razzia gegeben haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ermittlungen laufen

Die „Kronen Zeitung“ berichtete, dass derzeit gegen mehrere Verantwortliche ermittelt werde. Die Staatsanwaltschaft Liechtenstein hat der Tageszeitung „Vaterland“ bestätigt, dass es bei Zentrale der Firma im vergangenen Dienstag eine Razzia gegeben habe. Die Vorwürfe wiegen indes schwer: Es besteht der Verdacht auf schweren gewerbsmäßigen Betrug, mögliche Verstöße gegen das Bankengesetz und Geldwäsche. Es dürfte sich hierbei um umfangreiche Ermittlungen handeln. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für alle betroffenen Personen die Unschuldsvermutung.

TGI prüft Vorwürfe intern

Derzeit soll es vonseiten des Unternehmens keine Stellungnahme zu den Vorwürfen geben, doch wie es in der „Krone“ weiter heißt, betonte die TGI AG, dass aktuell eine rechtliche und auch interne Prüfung läuft. Am Freitag wird voraussichtlich eine Stellungnahme erwartet.

Austria: „Können dazu derzeit nichts sagen“

„Wir können dazu derzeit nichts sagen, da uns die genaue Kenntnis der Lage fehlt“, teilte Robert Micheu, Präsident der Austria Klagenfurt, gegenüber dem Medium mit. Der Goldhändler TGI, das Unternehmen von Helmut Kaltenegger, hat mit seinem Sponsoring im Insolvenzverfahren des Vereins dazu beigetragen, dass die Austria Klagenfurt weiter bestehen kann. Abschließend heißt es noch von Matthias Dollinger, Sportfunktionär der Austria: „Wir können über Helmut nur das Beste und Danke sagen. Bei uns wurde alles eingehalten, was er uns zugesagt hat. Wir gehen davon aus und hoffen, dass die Zusammenarbeit so weitergeht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 17:08 Uhr aktualisiert