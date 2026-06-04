Asylpolitik: Aus für Schutzstatus? Karner macht knallharte Ansage

Im Mittelpunkt des Innenministerrates in Luxemburg am 4. und 5. Juni 2026 standen Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas, sowie die Weiterentwicklung der Richtlinie für Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Österreichs Innenminister Gerhard Karner machte dabei eine knallharte Ansage.

Aus für automatischen Schutzstatus?

„Einen automatischen Schutzstatus für ukrainische Männer soll es ab März 2027 nicht mehr geben. Die Ukraine selbst benötigt ihre männlichen Staatsbürger im wehrfähigen Alter. Diese Maßnahmen führen zu einer Entlastung in Österreich und helfen auch der Ukraine“, betonte Karner bereits im Vorfeld des Innenministerrates in Luxemburg.

Treffen mit „Gruppe der Umsetzer“ am Rande des Innenministerrates

Im Mittelpunkt der Gespräche der EU-Innenminister stand die geplante neue Rückkehrverordnung der EU, die die rechtliche Basis für sogenannte Rückkehrzentren außerhalb Europas schaffen soll. Österreich arbeitet dabei seit Jahresbeginn gemeinsam mit mehreren Partnerländern an der Umsetzung dieses Vorhabens. In einer „Gruppe der Umsetzer“, der unter anderem Österreich, Dänemark, die Niederlande, Griechenland und Deutschland angehören, werden mögliche Standorte und Rahmenbedingungen erarbeitet. Bis Jahresende soll in Gesprächen mit verschiedenen Staaten festgelegt werden, wo solche Zentren entstehen könnten. Welche Länder konkret in Verhandlungen stehen, wird derzeit nicht öffentlich gemacht. Am Rande des Treffens fand ein weiteres Arbeitstreffen dieser Gruppe statt.

©BMI Innenminister Gerhard Karner mit seinen Amtskollegen aus Griechenland (Thanos Plevris), Dänemark (Morten Bodskov), den Niederlanden (Bart van den Brink) und Deutschland (Alexander Dobrindt).

Richtlinie für Kriegsvertriebene aus der Ukraine – Ende des automatischen Schutzstatus

Aus österreichischer Sicht soll es künftig keinen automatischen Schutzstatus mehr für alle Personen aus der Ukraine geben. Innenminister Karner setzte sich bei den Beratungen der EU-Innenminister in Luxemburg für entsprechende Einschränkungen ein. Diese könnten etwa wehrpflichtige Männer oder Personen aus Regionen betreffen, die vom Krieg nicht unmittelbar betroffen sind. Diese Maßnahme entspricht auch den Interessen der Ukraine, die ihre männlichen Staatsbürger sowohl zur Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit als auch für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im eigenen Land benötigt.