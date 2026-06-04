Tragödie: Vier Tote nach Flugzeugabsturz in Kroatien

Heute Vormittag kam es bei Medulin (Kroatien) zu einem tragischen Unglück. Ein Flugzeug stürzte ab, vier Personen kamen ums Leben. Das Flugzeug ist ersten Informationen zufolge von Österreich aus gestartet.

Zu einem schweren Unglück kam es am heutigen Donnerstag, dem 4. Juni 2026, gegen Mittag. Der kroatische öffentlich-rechtliche Rundfunk HRT berichtete über ein schweres Unglück nahe dem Flughafen Medulin, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Das Flugzeug soll von Österreich aus gestartet sein.

Kleinflugzeug in Kroatien abgestürzt

„Heute ist ein harter Tag“, schreibt die Feuerwehr von Pula in den sozialen Medien. In der Früh kam es zu einer Rettungsaktion auf See bei Lukobran aufgrund eines sinkenden Bootes und dann um 11.19 Uhr eine Alarmierung aufgrund des Flugzeugabsturzes. Sowohl der HRT und auch die Feuerwehr schreiben von toten Personen, bei dem Absturz sollen es vier gewesen sein.

Zeugen sahen Unglück: Ungebremst zu Boden gestürzt

Es soll sich um ein in Deutschland registriertes Kleinflugzeug gehandelt haben, die vier Personen kamen ums Leben. Wie der HRT weiter mitteilt, sollen Zeugen vor Ort gesehen haben, wie sich das Flugzeug in einer Steilspirale befand und ungebremst zu Boden gestürzt sein. Der HRT und die kroatische Polizei sprachen von „ausländischen Staatsbürgern“. Es sei aber bislang nicht bestätigt, woher die Todesopfer stammen. Ersten Informationen zufolge soll es sich aber um Österreicher handeln, es gibt jedoch derzeit keine offizielle Bestätigung dafür.