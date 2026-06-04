Frontalcrash in Osttirol: Zwei Schwerverletzte in Krankenhaus geflogen

Heute hat es in Sillian (Lienz) auf einer Forststraße auf 1.900 Metern Höhe gekracht. Ein Mann mit einem Kleinkraftrad und ein Mountainbiker sind miteinander kollidiert - frontal.

Nach einer Kollision in Sillian (Osttirol) sind heute zwei Männer ins Krankenhaus geflogen worden.

Nach einer Kollision in Sillian (Osttirol) sind heute zwei Männer ins Krankenhaus geflogen worden.

Am heutigen Fronleichnamstag lenkte ein 33-jähriger Österreicher gegen 11.40 Uhr sein Kleinkraftrad im Gemeindegebiet Sillian, auf der Forststraße bergwärts in Richtung „Leckfeldalm“. Zur selben Zeit lenkte ein 51-jähriger Österreicher sein Mountainbike talwärts. Dann hat es ordentlich gekracht.

Bergrettung im Einsatz

„Im Kurvenbereich der Strecke auf einer Höhe von circa 1.900 Meter kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Lenkern“, so vonseiten der Polizei. Beide haben sich durch den Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Die Bergrettung stand im Einsatz und nach der Erstversorgung wurden die Männer mit dem NAH „C7“ ins BKH Lienz geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, teilen die Beamten abschließend mit.