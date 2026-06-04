Tödlicher Alpinunfall: Mann stürzte rund 100 Meter ab

Am 4. Juni brach eine 9-köpfige Gruppe zur Bergwanderung auf den „Großen Rettenstein“ (Tirol) auf. Gegen 13.40 Uhr befanden sich ein 69-jähriger Deutscher mit drei weiteren Personen in einer Gruppe beim Abstieg. Die anderen Wanderer befanden sich unterhalb der Gruppe. Beim Abstieg des Steiges auf nordöstlicher Seite rutschte der 69-jährige über den Steig hinaus wo er zuerst auf einem grasbewachsenen Hang aufschlug und weiter über die darunter befindliche Schotterrinne abstürzte.

69-Jähriger bei Alpinunfall verstorben

Er kam rund 100 Meter unterhalb zum Stillstand. Die Begleiter stiegen sofort ab und begannen mit der Laienreanimation. Das Team des NAH „Heli 4“ setzte die Reanimation fort und musste diese jedoch erfolglos abbrechen. Der Verstorbene wurde mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol „ ins Tal geflogen. Im Einsatz standen der NAH „HELI 4“, 14 Mann der Bergrettung Kirchberg i. T., 12 Mann der FFW Aschau mit 3 Fahrzeugen, das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes, die Besatzung der „Libelle Tirol“, die Alpinpolizei Kitzbühel mit zwei Mann und die Polizeistreife „Kirchberg 2“.