Nächste Tragödie in Kroatien: Österreicher bei Bootsunglück gestorben

Ein weiterer dramatischer Vorfall in Kroatien erschüttert: Nach dem heutigen Flugzeugabsturz kam es zu einem Bootsunglück, bei der ein Österreicher verstarb und ein weiterer schwere Verletzungen erlitt.

Heute kam es bereits zu einer traurigen Nachricht. Bei einem Flugzeugabsturz bei Medulin, nahe Pula (Kroatien), starben vier Menschen. Dabei soll es sich um Österreicher handeln. Doch bei dieser Tragödie blieb es am heutigen Fronleichnamstag nicht. Es kam zu einem Bootsunglück, welches für eine Person tödlich endete.

Lebloser Körper trieb im Wasser

Laut kroatischen Medienberichten ereignete sich ein dramatisches Unglück nahe Pula. Die Polizei vor Ort erhielt am frühen Morgen des heutigen Donnerstags, gegen 7.20 Uhr, die Meldung, dass im Meer nahe des Wellenbrechers ein Boot gesichtet wurde, welches gesunken war. Im Wasser trieb ein lebloser Körper. Eine weitere Person soll schwere Verletzungen erlitten haben und sich im Krankenhaus befinden. Laut dem Newsportal von Kistijan-antic schwebt diese in Lebensgefahr. Es soll sich dabei um österreichische Staatsbürger handeln.

Ermittlungen laufen

Die Umstände zu dem Unfall sind derzeit unklar, die Polizei führt Ermittlungen durch. Weiters heißt es, dass die Männer mit hoher Geschwindigkeit mit dem Boot fortbewegten. Es handelte sich um ein rund 7,70 Meter langes Boot mit etwas 200 PS. Es kam offenbar zum Aufprall gegen den Wellenbrecher. Man schätzt die Geschwindigkeit mit der die beiden unterwegs gewesen waren auf rund 40 bis 55 km/h. Die Polizei ermittelt mit der Staatsanwaltschaft.