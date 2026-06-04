Produktrückruf für Backware: „Gesundheitsgefährdung besteht“

Die Kastner Gruppe informiert aktuell über einen Produktrückruf für Backwaren. Hintergrund ist ein möglicher Edelstahlabrieb in der Produktion, wodurch eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Grund für den Rückruf ist laut Hersteller ein bei einer internen Kontrolle festgestellter Edelstahlabrieb an einem Schokoladenkessel.

Grund für den Rückruf ist laut Hersteller ein bei einer internen Kontrolle festgestellter Edelstahlabrieb an einem Schokoladenkessel.

Ein aktueller Produktrückruf der Kastner Gruppe betrifft die Backware „Box Mini 4fach sortiert“. Das Unternehmen warnt vor einer möglichen Gesundheitsgefährdung und ruft betroffene Chargen vorsorglich zurück.

Produktrückruf: Edelstahlabrieb bei Kontrolle gefunden

Grund für den Rückruf ist laut Hersteller ein bei einer internen Kontrolle festgestellter Edelstahlabrieb an einem Schokoladenkessel. Zwar konnten bislang weder in der Füllung noch im fertigen Produkt Metallrückstände nachgewiesen werden, heißt es in der Aussendung, dennoch wurde der Rückruf aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes in die Wege geleitet.

Betroffene Produkte Vom Rückruf betroffen ist die „Box Mini 4fach sortiert“ mit der Artikelnummer 347136. Konkret handelt es sich um folgende Chargen: Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.12.2026 , Charge L250901

, Charge Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.03.2027, Charge L251110

©Kastner Gruppe Diese Backwaren sind vom Produktrückruf betroffen.

„Es besteht eine Gesundheitsgefährdung“

Nach Angaben des Herstellers wurden an den Produktionslinien bisher keine Auffälligkeiten festgestellt. Auch die eingesetzten Metalldetektoren hätten keine entsprechenden Ausschleusungen registriert. „Auch wenn uns derzeit keine Reklamationen oder Hinweise auf Beeinträchtigungen vorliegen, nehmen wir diesen Sachverhalt sehr ernst. Es besteht eine Gesundheitsgefährdung“, warnt die Kastner Gruppe.

Kaufpreis wird erstattet

Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, sollten dieses nicht konsumieren und in die jeweilige Verkaufsstelle zurückbringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 22:04 Uhr aktualisiert