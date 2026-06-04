Wechselhaftes Wetter am Freitag in Österreich

Am Freitag sorgt eine Störungszone in Österreich zunächst für viele Wolken und etwas Regen. Im Westen bessert sich das Wetter im Tagesverlauf wieder, während es im Südosten länger trüb bleibt. Temperaturen: 8 bis 20 Grad.

Am Freitag bestimmt eine von West nach Ost ziehende Störungszone das Wetter in Österreich. Sie bringt zunächst verbreitet viele Wolken und gebietsweise etwas Regen. Im Laufe des Nachmittags verbessert sich die Wetterlage im Westen des Landes wieder deutlich. Dort wechseln sich zunehmend Sonne und Quellwolken ab, wobei vereinzelt noch Schauer möglich sind. Im Südosten bleibt es hingegen am längsten trüb und regnerisch. Der Wind weht im Osten zeitweise mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, sonst klingt er nach dem Durchzug der Störung rasch ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 13 und 20 Grad, in der Früh liegen sie bei 8 bis 16 Grad.